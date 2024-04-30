Tecavüze uğrayan garson kız dehşeti anlattı! Kurtulmak için yerlerde süründü! Ünlü işletmede tecavüz skandalı....

Giriş Tarihi: 30.04.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
07:23
24 Kasım'da Fahham adlı işletmede yaşanan cinsel istismar olayını GÜNAYDIN manşete taşımıştı. 33 yaşındaki S.Z. adlı garson kız, içkisine ilaç karıştıran işletme müdürü M.A.'nın cinsel saldırısına uğramıştı. GÜNAYDIN kabusu yaşayan işletme çalışanı S.Z.'nin ifadesine ulaştı. Mağgur kadın ifadesinin detayında; "M.A.'nın verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada kendisine karşı direndim. Sonra sürüne sürüne kaçtım" dedi. İşte ünlü işletmedeki tecavüz skandalının mağduru S.Z.'nin yaşadığı dehşet anları...