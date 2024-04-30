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Haberler Galeri Tecavüze uğrayan garson kız dehşeti anlattı! Kurtulmak için yerlerde süründü! Ünlü işletmede tecavüz skandalı....
Giriş Tarihi: 30.04.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 07:23

Tecavüze uğrayan garson kız dehşeti anlattı! Kurtulmak için yerlerde süründü! Ünlü işletmede tecavüz skandalı....

24 Kasım'da Fahham adlı işletmede yaşanan cinsel istismar olayını GÜNAYDIN manşete taşımıştı. 33 yaşındaki S.Z. adlı garson kız, içkisine ilaç karıştıran işletme müdürü M.A.'nın cinsel saldırısına uğramıştı. GÜNAYDIN kabusu yaşayan işletme çalışanı S.Z.'nin ifadesine ulaştı. Mağgur kadın ifadesinin detayında; "M.A.'nın verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada kendisine karşı direndim. Sonra sürüne sürüne kaçtım" dedi. İşte ünlü işletmedeki tecavüz skandalının mağduru S.Z.'nin yaşadığı dehşet anları...

ATAKAN IRMAK
Tecavüze uğrayan garson kız dehşeti anlattı! Kurtulmak için yerlerde süründü! Ünlü işletmede tecavüz skandalı....

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir işletmede, yaşanan cinsel istismar vakasının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından GÜNAYDIN olaya ilişkin yeni delillere ulaştı. İşletme müdürü tarafından verilen alkolün etkisiyle hareket edemeyecek hale gelen mağdur kadın istismara uğradı.

Tecavüze uğrayan garson kız dehşeti anlattı! Kurtulmak için yerlerde süründü! Ünlü işletmede tecavüz skandalı....

Olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana gelmişti. 33 yaşındaki Selvihan Z. adlı genç kadın ünlü işletmede çalışıyordu. 47 yaşındaki Mecit A. ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan Selvihan Z. alkolün dozunu kaçırınca sarhoş olmuştu.

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Tecavüze uğrayan garson kız dehşeti anlattı! Kurtulmak için yerlerde süründü! Ünlü işletmede tecavüz skandalı....

SÜRÜNE SÜRÜNE TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞTIM
Skandal olayın gündeme gelmesinin ardından GÜNAYDIN olaya ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Selvihan Z. ifadesinin detayında Mecit A.'nın olay günü içkine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde Mecit A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söyledi.

Tecavüze uğrayan garson kız dehşeti anlattı! Kurtulmak için yerlerde süründü! Ünlü işletmede tecavüz skandalı....

Selvihan Z. ifadesinin devamında, "Mecit A. bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim." diye konuştu.

Tecavüze uğrayan garson kız dehşeti anlattı! Kurtulmak için yerlerde süründü! Ünlü işletmede tecavüz skandalı....

İŞLETMENİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE EL KONULDU
Şikâyet sonrası emniyet güçleri ünlü işletmenin kamera görüntülerine el koydu. Dava dosyasına eklenen görüntülerde Selvihan Z.'nin mekanda oturduğu masadan tuvalete gitmek için kalktığı sırada ayakta duramadığı önce işletmenin bir çalışanının yardım ettiği ardından Mecit A.'nın genç kadını tuvalete götürdüğü görüldü. Genç kadın tuvalette olduğu sırada tuvalete girip çıkan Mecit A.'nın bir süre sonra elinde içki ile tuvalete girdiği belirli bir süre kaldıktan sonra mağdur kadınla çıktığı görüldü. Dışarı çıktığında ise kameranın kör noktasına gittiği belirlendi.

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