Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tehlike kapıya dayandı! "Can Borcu" yedinci bölümüyle bu akşam atv'de..
Giriş Tarihi: 01.02.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 06:59

Tehlike kapıya dayandı! "Can Borcu" yedinci bölümüyle bu akşam atv'de..

atv ekranlarının sevilen dizisi "Can Borcu" yedinci bölümüyle bu akşam atv'de..

Tehlike kapıya dayandı! Can Borcu yedinci bölümüyle bu akşam atv’de..

7.Bölüm Özeti:

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

Tehlike kapıya dayandı! Can Borcu yedinci bölümüyle bu akşam atv’de..

Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tehlike kapıya dayandı! Can Borcu yedinci bölümüyle bu akşam atv’de..

Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir.

Tehlike kapıya dayandı! Can Borcu yedinci bölümüyle bu akşam atv’de..

Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.

Can Borcu 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bu kadınla ilgili bütün gerçeği anlatacaksın!" | Video

Tehlike kapıya dayandı! Can Borcu yedinci bölümüyle bu akşam atv’de..

Yaşar, tehlikeli bir planın içine sürüklenirken, Şükran'dan sakladığı gizemli çocuk kimdir?

SON DAKİKA