Giriş Tarihi: 17.01.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
10:17
Tekelleşme çukuruna dair bilinmeyenler: "Güçlünün güçsüzü yediği bir sistem bu!"
Tuba Kalçık
, Türkiye
'deki oyunculuk sektöründe son dönemde yaşanan tekelleşme iddialarını ve bu durumu gündeme taşıyan soruşturmayı derinlemesine ele aldığı yazısında, sektördeki adaletsizliğin boyutlarına dikkat çekiyor. Rekabet Kurulu
'nun 21 menajerlik ajansına yönelik başlattığı soruşturma, ID İletişim
'in sahibi Ayşe Barım
'ın adı etrafında yoğunlaşan suçlamalarla birlikte birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Kalçık, sektördeki bu sorunların yıllardır görmezden gelindiğini ve şimdiye kadar sesini duyuramayan oyuncuların artık haklarını savunmaya başladığını vurguluyor. İşte detaylar...