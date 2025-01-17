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Haberler Galeri Tekelleşme çukuruna dair bilinmeyenler: "Güçlünün güçsüzü yediği bir sistem bu!"
Giriş Tarihi: 17.01.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 10:17

Tekelleşme çukuruna dair bilinmeyenler: "Güçlünün güçsüzü yediği bir sistem bu!"

Tuba Kalçık, Türkiye'deki oyunculuk sektöründe son dönemde yaşanan tekelleşme iddialarını ve bu durumu gündeme taşıyan soruşturmayı derinlemesine ele aldığı yazısında, sektördeki adaletsizliğin boyutlarına dikkat çekiyor. Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik ajansına yönelik başlattığı soruşturma, ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım'ın adı etrafında yoğunlaşan suçlamalarla birlikte birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Kalçık, sektördeki bu sorunların yıllardır görmezden gelindiğini ve şimdiye kadar sesini duyuramayan oyuncuların artık haklarını savunmaya başladığını vurguluyor. İşte detaylar...

Tuba KALÇIK
Tekelleşme çukuruna dair bilinmeyenler: Güçlünün güçsüzü yediği bir sistem bu!

Rekabet Kurulu'nun 21 tane menajerlik ajansına yönelik başlattığı soruşturma birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. 21 ajans arasında ülke gündemine konu olan ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkında ise başta tekelleşme iddiası olmak üzere çok ciddi suçlamalar mevcut. Bu soruşturma aslında oyunculuk sektöründe yıllardır halı altına süpürülen birçok sorunu da gün yüzüne çıkardı. Bugüne kadar sesini çıkaramayan, çıkarsa da seslerinin duyulmadığı bir ortam vardı, artık bunun sonuna gelindi.

Tekelleşme çukuruna dair bilinmeyenler: Güçlünün güçsüzü yediği bir sistem bu!

Burcu Biricik, Melisa Sözen gibi Türkiye'nin sevilen oyuncuları da dahil olmak üzere mevcut sistemdeki tekelleşmeye karşı seslerin yükseldiğini görüyoruz. Tekelleşme sorununa dair sektörden Ayşe Barım gibi güçlü menajerlerin dışında kalan menajer dahil olmak üzere birçok kişi ile konuştum. Hepsi de aynı şeyi söyledi; öyle bir tekelleşme var ki, belli bir grubun içinde değilseniz sistemin dışına itiliyorsunuz.

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Tekelleşme çukuruna dair bilinmeyenler: Güçlünün güçsüzü yediği bir sistem bu!

Güçlü olanın güçsüzü yediği bir sistem bu. Bu sistemi sanki çok normalmiş gibi karşılamak ne adalete ne de vicdana sığar. İşleri tıkırında olan bazı oyuncular sistemleri bozulmasın diye olayı 'kadına şiddete' kadar getirdi ama gerçek bu değil.

Tekelleşme çukuruna dair bilinmeyenler: Güçlünün güçsüzü yediği bir sistem bu!

Her yıl yüzlerce oyuncu konservatuvardan mezun oluyor. Ama sistem öyle bir hale gelmiş ki biz ekranlarda, dijital platformlarda hep aynı isimleri görüyoruz. Bu oyuncuların ajanslarına bir bakıyoruz, soruşturmaya konu olan ajansların oyuncuları.

Tekelleşme çukuruna dair bilinmeyenler: Güçlünün güçsüzü yediği bir sistem bu!

Şimdi kim tekelleşme yok diyebilir. Oyunculuk sektöründeki tekelleşen düzen yüzünden iki tane kadın oyuncu intihar etti. Sistemden dışlanıp, mesleklerini yapamadıkları için canlarına kıydılar. Bu insanların vebali tekelleşmeye su taşıyanların üzerindedir.

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