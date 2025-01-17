Tekelleşme çukuruna dair bilinmeyenler: "Güçlünün güçsüzü yediği bir sistem bu!"

Burcu Biricik, Melisa Sözen gibi Türkiye'nin sevilen oyuncuları da dahil olmak üzere mevcut sistemdeki tekelleşmeye karşı seslerin yükseldiğini görüyoruz. Tekelleşme sorununa dair sektörden Ayşe Barım gibi güçlü menajerlerin dışında kalan menajer dahil olmak üzere birçok kişi ile konuştum. Hepsi de aynı şeyi söyledi; öyle bir tekelleşme var ki, belli bir grubun içinde değilseniz sistemin dışına itiliyorsunuz.