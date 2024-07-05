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Haberler Galeri Temizlik hastası ünlü sunucu Kadir Ezildi nikah masasına oturuyor! Evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan ve düğün hazırlıkları başladı...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:42

Temizlik hastası ünlü sunucu Kadir Ezildi nikah masasına oturuyor! Evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan ve düğün hazırlıkları başladı...

Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Temizlik hastası isim nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Nişan ve düğün hazırlıklarına başlayan Kadir Ezildi'den peş peşe paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Kadir Ezildi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gitti. Ezildi, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Temizlik hastası ünlü sunucu Kadir Ezildi nikah masasına oturuyor! Evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan ve düğün hazırlıkları başladı...

Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve En Hamarat Benim programının sunucusu olarak geniş bir hayran kitlesi edinen Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Temizlik hastası ünlü sunucu Kadir Ezildi nikah masasına oturuyor! Evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan ve düğün hazırlıkları başladı...

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Kadir Ezildi, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşıyor.

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Temizlik hastası ünlü sunucu Kadir Ezildi nikah masasına oturuyor! Evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan ve düğün hazırlıkları başladı...

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda bir sevgilisinin olduğunu açıklayan Kadir Ezildi, aşk yaşadığı sevgisiyle evlilik kararı aldı.

Temizlik hastası ünlü sunucu Kadir Ezildi nikah masasına oturuyor! Evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan ve düğün hazırlıkları başladı...

Fenomen isim ise "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey." demişti.

Temizlik hastası ünlü sunucu Kadir Ezildi nikah masasına oturuyor! Evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan ve düğün hazırlıkları başladı...

HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Müstakbel eşi, ailesi ve komşularıyla birlikte hazırlıklara başlayan Ezildi, mağaza mağaza gezerek alışveriş yapmaya başladı.

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