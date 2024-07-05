Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:42
Temizlik hastası ünlü sunucu Kadir Ezildi nikah masasına oturuyor! Evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan ve düğün hazırlıkları başladı...
Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Temizlik hastası isim nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Nişan ve düğün hazırlıklarına başlayan Kadir Ezildi'den peş peşe paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Kadir Ezildi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gitti. Ezildi, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.