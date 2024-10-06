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Haberler Galeri Teoman saplantılı hayranını affetti! Bakkaldaki pusudan uzlaşma çıktı
Giriş Tarihi: 06.10.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 06:24

Teoman saplantılı hayranını affetti! Bakkaldaki pusudan uzlaşma çıktı

Şarkıcı Teoman, kendisini takip eden ve sosyal medyada taciz eden hayranı Aysun A.'dan "Can güvenliğim tehlikede" diyerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Teoman'ın oturduğu semtte adeta pusuya yatan saplantılı hayranı hakkında başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Taraflar arasındaki uzlaşma görüşmeleri sonuçlandı. Aysun A. avukatı aracılığıyla pişman olduğunu belirtirken, Teoman ise, böyle bir olaya bir daha kalkışmaması şartıyla affedebileceğini belirtti. Aysun A. da özür dileyerek söz vermesi üzerine Teoman, hayranını affetti.

Armağan YILMAZ
Teoman saplantılı hayranını affetti! Bakkaldaki pusudan uzlaşma çıktı

Ünlü şarkıcı Teoman, kendisini sosyal medyadan sürekli rahatsız eden, ayrıca ev adresini öğrenen hayranı Aysun A.'yı savcılığa şikâyet etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre; Aysun A. adlı kadın, sosyal medyada Teoman'la ilgili taciz boyutuna varan mesajlar paylaşıyordu.

Teoman saplantılı hayranını affetti! Bakkaldaki pusudan uzlaşma çıktı
CUMARTESİ GELECEĞİM EVDE OL!
Aysun A. soyadını değiştirerek Teoman'ın soyadı olan 'Yakupoğlu'nu kullanmaya başladı. Sosyal medyada yalnızca Teoman'la ilgili içerikler paylaşan Aysun A'nın şarkıcının paylaşımlarının altına da "Cumartesi geleceğim, evde ol", "Canım seni görmek istiyor" şeklinde yorumlar yapmıştı.
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Teoman saplantılı hayranını affetti! Bakkaldaki pusudan uzlaşma çıktı

Saplantılı hayran daha önce de Teoman'ı, şoförüyle ilgili olarak "Serkan Koç'u dizginle, yoksa sen bilirsin" diyerek tehdit etmişti. Ünlü şarkıcıyla ilgili cinsel içerikli beyanlarla asılsız iddialarda da bulunan A.A., aleyhine korunma kararı olmasına rağmen, "Hâkim bey bu şahsın beni kendine aşık etmeye çalışması çok aşikar. Nikâh şahidim olur musunuz?" şeklindeki konuşmalarla tacizlerini sürdürdü.

Teoman saplantılı hayranını affetti! Bakkaldaki pusudan uzlaşma çıktı
CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYUYOR
Teoman'ın avukatı şikayet dilekçesinde; Aysun A.'nın, Teoman'ı görmek için ünlü şarkıcının oturduğu bölgedeki market ve bakkallarda adeta pusuya yattığını, hayranlıktan çok takıntılı bir ruh hali içerisinde olduğunu belirterek "Şüpheli, ısrarlı ve planlı şekilde müvekkilin huzur ve sükûnunu bozmuştur. Müvekkili ısrarla takip eden Aysun A'nın bu davranışı taciz boyutuna ulaşmıştır. Müvekkil, dışarıya çıktığında sürekli Aysun A. ile karşılaşma korkusu içinde yaşamaktadır. Sürekli izlenildiği düşüncesine giren müvekkil, can güvenliğinden ciddi derecede endişe duymaktadır. Bu nedenle kendisinden şikâyetçiyiz" dedi.
Teoman saplantılı hayranını affetti! Bakkaldaki pusudan uzlaşma çıktı
UZLAŞMA SONRASI AFFETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Aysun A. avukatı aracılığıyla taraflara ulaşarak, Teoman'ın şikayetinden vazgeçmesini, göstermiş olduğu hayranlığın kendisini rahatsız etmesi sonrası yaptığı davranışından dolayı pişman olduğunu belirtti.
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