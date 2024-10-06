Giriş Tarihi: 06.10.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
06:24
Teoman saplantılı hayranını affetti! Bakkaldaki pusudan uzlaşma çıktı
Şarkıcı Teoman, kendisini takip eden ve sosyal medyada taciz eden hayranı Aysun A.'dan "Can güvenliğim tehlikede" diyerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Teoman'ın oturduğu semtte adeta pusuya yatan saplantılı hayranı hakkında başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Taraflar arasındaki uzlaşma görüşmeleri sonuçlandı. Aysun A. avukatı aracılığıyla pişman olduğunu belirtirken, Teoman ise, böyle bir olaya bir daha kalkışmaması şartıyla affedebileceğini belirtti. Aysun A. da özür dileyerek söz vermesi üzerine Teoman, hayranını affetti.