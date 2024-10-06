Teoman saplantılı hayranını affetti! Bakkaldaki pusudan uzlaşma çıktı

Saplantılı hayran daha önce de Teoman'ı, şoförüyle ilgili olarak "Serkan Koç'u dizginle, yoksa sen bilirsin" diyerek tehdit etmişti. Ünlü şarkıcıyla ilgili cinsel içerikli beyanlarla asılsız iddialarda da bulunan A.A., aleyhine korunma kararı olmasına rağmen, "Hâkim bey bu şahsın beni kendine aşık etmeye çalışması çok aşikar. Nikâh şahidim olur musunuz?" şeklindeki konuşmalarla tacizlerini sürdürdü.