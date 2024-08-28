Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
10:15
Tescilli güzel Amine Gülşe annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Güzellik Genlerden"
Eski futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Gözde çiftin Eda ve Ela adını verdikleri kızları var. Özil ailesi her zaman sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Amine Gülşe, son olarak sosyal medya hesabından kızlarını ve annesini paylaştı. Mesut Özil'in güzeller güzeli eşi Amine Gülşe'nin annesini görenler, hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Amine Gülşe ile tıpatıp benzeyen annesine "güzellik genlerden", "anasına bak kızını al", "Amine'den daha güzelsiniz" yorumları geldi.