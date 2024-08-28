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Haberler Galeri Tescilli güzel Amine Gülşe annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Güzellik Genlerden"
Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:15

Tescilli güzel Amine Gülşe annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Güzellik Genlerden"

Eski futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Gözde çiftin Eda ve Ela adını verdikleri kızları var. Özil ailesi her zaman sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Amine Gülşe, son olarak sosyal medya hesabından kızlarını ve annesini paylaştı. Mesut Özil'in güzeller güzeli eşi Amine Gülşe'nin annesini görenler, hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Amine Gülşe ile tıpatıp benzeyen annesine "güzellik genlerden", "anasına bak kızını al", "Amine'den daha güzelsiniz" yorumları geldi.

Tescilli güzel Amine Gülşe annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzellik Genlerden

2019 yılında hayatını Mesut Özilile birleştiren Amine Gülşe, şimdilerde 2 çocuk annesi…

Tescilli güzel Amine Gülşe annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzellik Genlerden

2014 Miss Turkey Güzeli seçilen Amine Gülşe, 6 Haziran 2019'da futbolcu Mesut Özil ile evlendi.

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Tescilli güzel Amine Gülşe annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzellik Genlerden

30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ela isimli ikinci kızları 26 Eylül 2022 tarihinde dünyaya geldi.

Tescilli güzel Amine Gülşe annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzellik Genlerden

İkilinin tanışmasını ise, Amine Gülşe'nin fotoğrafını gören ve çok beğenen Mesut Özil'in annesi sağladı.

Tescilli güzel Amine Gülşe annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzellik Genlerden

Amine'yi bir bahaneyle Almanya'ya çağıran anne Özil, oğlu ile müstakbel gelininin tesadüfmüş gibi tanışmalarına vesile oldu.

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