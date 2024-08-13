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Haberler Galeri Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! “Zarafeti ve güzelliği genetikmiş”
Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:42

Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! “Zarafeti ve güzelliği genetikmiş”

50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan annesi Serap Onan ile tatile çıktı. Arzum Onan annesi Serap Onan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan'ın annesinin fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla gönüllere taht kurdu. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, mankenliğin yanı sıra oyunculukta da kendini kanıtladı. O dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Sıcak Saatler ile kariyerinin zirvesine ulaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu annesiyle yaptığı tatil paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Takipçileri ünlü oyuncuya "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Arzum Onan ve annesi Serap Onan…

Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! Zarafeti ve güzelliği genetikmiş

50 yaşındaki güzel oyuncu Arzum Onan, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Arzum Onan annesi Serap Onan ve arkadaşlarıyla tatile çıktı. Güzel oyuncu peş peşe yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başardı.

Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! Zarafeti ve güzelliği genetikmiş

Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla tanındı. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, bir süredir yaptığı mankenliğe yeni bir iş de ekledi.

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Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! Zarafeti ve güzelliği genetikmiş

Oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim, o yılların en popüler dizilerinden "Sıcak Saatler"le muazzam bir popülerliğe kavuştu.

Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! Zarafeti ve güzelliği genetikmiş

Mehmet Aslantuğ'la da orada tanıştı. 1996 yılında oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi, Mayıs 2023'te boşandı.

Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! Zarafeti ve güzelliği genetikmiş

Arzum Onan her zaman olağanüstü zarafeti, hiç yaşlanmaması ve açtığı heykel sergileriyle konuşuluyor.

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