Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
14:42
Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! “Zarafeti ve güzelliği genetikmiş”
50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan annesi Serap Onan ile tatile çıktı. Arzum Onan annesi Serap Onan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan'ın annesinin fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla gönüllere taht kurdu. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, mankenliğin yanı sıra oyunculukta da kendini kanıtladı. O dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Sıcak Saatler ile kariyerinin zirvesine ulaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu annesiyle yaptığı tatil paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Takipçileri ünlü oyuncuya "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Arzum Onan ve annesi Serap Onan…