Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:21
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
10:53
Tescilli güzel oyuncu Aslıhan Karalar imajını değiştirdi! Son haline övgüler yağdı! "Çok yakışmış"
İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamıştı Aslıhan Karalar. Genç oyuncu ATV ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisindeki Burçin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. 2017 yılında Best Model Of Turkey ve Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, güzelliğiyle de oldukça dikkat çekiyor. Instagram hesabını aktif kullanan tescilli güzel, son olarak imajını değiştirdi. Aslıhan Karalar'ın son haline ise övgüler yağdı.