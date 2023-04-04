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Haberler Galeri Tescilli güzel oyuncu Aslıhan Karalar imajını değiştirdi! Son haline övgüler yağdı! "Çok yakışmış"
Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:53

Tescilli güzel oyuncu Aslıhan Karalar imajını değiştirdi! Son haline övgüler yağdı! "Çok yakışmış"

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamıştı Aslıhan Karalar. Genç oyuncu ATV ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisindeki Burçin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. 2017 yılında Best Model Of Turkey ve Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, güzelliğiyle de oldukça dikkat çekiyor. Instagram hesabını aktif kullanan tescilli güzel, son olarak imajını değiştirdi. Aslıhan Karalar'ın son haline ise övgüler yağdı.

Tescilli güzel oyuncu Aslıhan Karalar imajını değiştirdi! Son haline övgüler yağdı! Çok yakışmış

Şahin Tepesi ve Kuruluş Osman dizileriyle tanınan genç oyuncu Aslıhan Karalar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Tescilli güzel oyuncu Aslıhan Karalar imajını değiştirdi! Son haline övgüler yağdı! Çok yakışmış

2017 yılında Best Model Of Turkey ve Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, güzelliğiyle dudak uçuklatıyor.

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Tescilli güzel oyuncu Aslıhan Karalar imajını değiştirdi! Son haline övgüler yağdı! Çok yakışmış

23 yaşındaki tescilli güzel Karalar, son olarak imajını değiştirdi.

Tescilli güzel oyuncu Aslıhan Karalar imajını değiştirdi! Son haline övgüler yağdı! Çok yakışmış

Ünlü oyuncunun yeni haline beğeni ve yorum yağdı.

Tescilli güzel oyuncu Aslıhan Karalar imajını değiştirdi! Son haline övgüler yağdı! Çok yakışmış

İŞTE ASLIHAN KARALAR'IN YENİ İMAJI

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