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Haberler Galeri Tescilli güzel Gizem Karaca Mykonos'a gitti! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 13:33

Tescilli güzel Gizem Karaca Mykonos'a gitti! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti. Bir süre önce İstanbul'u terk eden ve Ege'ye yerleşen Gizem Karaca, tatil için Mykonos'a gitti. Ünlü güzel, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Şimdilerde İzmir'de yaşayan oyuncuya sevenlerinden beğeni yağdı.

Tescilli güzel Gizem Karaca Mykonos’a gitti! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Son olarak 'Safir' dizisinde 'Güneş' karakterini canlandıran oyuncu Gizem Karaca tatil için Mykonos'a gitti.

Tescilli güzel Gizem Karaca Mykonos’a gitti! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

SOLUĞU TATİLDE ALDI

Oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündemine konu olan Gizem Karaca, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

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Tescilli güzel Gizem Karaca Mykonos’a gitti! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

BEĞENİ YAĞDI

Karaca, son olarak Mykonos'a tatile gitti. Ünlü isim tatil pozlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Sevilen isme takipçilerinden 25 binin üzerinde beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.

Tescilli güzel Gizem Karaca Mykonos’a gitti! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı
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Tescilli güzel Gizem Karaca Mykonos’a gitti! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İşte Gizem Karaca'nın bikinili pozları...

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