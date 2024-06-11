Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
13:33
Tescilli güzel Gizem Karaca Mykonos'a gitti! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı
'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti. Bir süre önce İstanbul'u terk eden ve Ege'ye yerleşen Gizem Karaca, tatil için Mykonos'a gitti. Ünlü güzel, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Şimdilerde İzmir'de yaşayan oyuncuya sevenlerinden beğeni yağdı.