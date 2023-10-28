Teşkilat’tan ayrıldı, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı gümbür gümbür geliyor: ‘Şimdi Ferit düşünsün’

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapım, hikayesini çeşitlendirmek adına oyuncu kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. Son olarak Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam'ın geri dönüş yaptığı diziye değerli bir isim katıldı. Dram ve romantik türündeki yapımın kadrosuna Teşkilat dizisinden ayrılan bir oyuncu dahil oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle de adından sıkça söz ettiren usta oyuncu, dizide Pelin'in dayısı karakterine hayat verecek. İşte, Teşkilat'tan sonra Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan o isim…