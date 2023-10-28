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Haberler Galeri Teşkilat’tan ayrıldı, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı gümbür gümbür geliyor: ‘Şimdi Ferit düşünsün’
Giriş Tarihi: 28.10.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 16:31

Teşkilat’tan ayrıldı, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı gümbür gümbür geliyor: ‘Şimdi Ferit düşünsün’

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapım, hikayesini çeşitlendirmek adına oyuncu kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. Son olarak Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam'ın geri dönüş yaptığı diziye değerli bir isim katıldı. Dram ve romantik türündeki yapımın kadrosuna Teşkilat dizisinden ayrılan bir oyuncu dahil oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle de adından sıkça söz ettiren usta oyuncu, dizide Pelin'in dayısı karakterine hayat verecek. İşte, Teşkilat'tan sonra Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan o isim…

Teşkilat’tan ayrıldı, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı gümbür gümbür geliyor: ‘Şimdi Ferit düşünsün’

Star TV ekranlarının geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Teşkilat’tan ayrıldı, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı gümbür gümbür geliyor: ‘Şimdi Ferit düşünsün’

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam gibi isimleri bir araya getiren yapım, 2. sezonuyla da adından söz ettiriyor.

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Teşkilat’tan ayrıldı, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı gümbür gümbür geliyor: ‘Şimdi Ferit düşünsün’

Hatırlanacağı üzere OGM Pictures imzalı dizi, yeni sezonda senarist değişikliği yaşamış ve oyuncu kadrosuna da bazı isimler eklemişti. Yapıma dahil olan isimler Binnur Kaya, Taro Emir Tekin ve Cemre Gümeli olmuştu.

Teşkilat’tan ayrıldı, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı gümbür gümbür geliyor: ‘Şimdi Ferit düşünsün’

Ancak ilk sezonda reytinglerde yüz güldüren proje, senaryodaki değişiklik sebebiyle ikinci sezonda kan kaybetmeye başladı. Bu durum karşısında harekete geçen yapım, peş peşe hamleler yapmaya başladı.

Teşkilat’tan ayrıldı, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Pelin’in dayısı gümbür gümbür geliyor: ‘Şimdi Ferit düşünsün’

Sezon sonunda projeden ayrılan Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam, projeye geri döndürüldü. Böylece yurtdışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ve annesi, sinsi planlarını hayata geçirmek için hikayeye yeniden dahil edildi.

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