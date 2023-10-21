Giriş Tarihi: 21.10.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 14:30

Teşkilat’tan Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Usta oyuncu Rüstem karakterini canlandıracak

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı yapım, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler katıyor. Çekimleri Eskişehir'de yapılan diziye son olarak değerli bir oyuncu dahil oldu. Aile ve dram türlerindeki yapımın kadrosuna Teşkilat dizisinden ayrılan bir isim katıldı. Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu, dizide Rüstem karakterine hayat verecek. İşte, Teşkilat'tan sonra Gönül Dağı kadrosuna dahil olan o isim…