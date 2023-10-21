Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Teşkilat’tan Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Usta oyuncu Rüstem karakterini canlandıracak
Giriş Tarihi: 21.10.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 14:30

Teşkilat’tan Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Usta oyuncu Rüstem karakterini canlandıracak

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı yapım, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler katıyor. Çekimleri Eskişehir'de yapılan diziye son olarak değerli bir oyuncu dahil oldu. Aile ve dram türlerindeki yapımın kadrosuna Teşkilat dizisinden ayrılan bir isim katıldı. Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu, dizide Rüstem karakterine hayat verecek. İşte, Teşkilat'tan sonra Gönül Dağı kadrosuna dahil olan o isim…

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Usta oyuncu Gönül Dağı’nın kadrosuna dahil oldu! Rüstem karakteri geliyor…

TRT 1 ekranlarının büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Usta oyuncu Gönül Dağı’nın kadrosuna dahil oldu! Rüstem karakteri geliyor…

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar gibi isimleri başrolde buluşturan yapım, 4. sezonuyla Cumartesi akşamlarını renklendiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Usta oyuncu Gönül Dağı’nın kadrosuna dahil oldu! Rüstem karakteri geliyor…

Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanan dizi, hikayesini çeşitlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor.

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Usta oyuncu Gönül Dağı’nın kadrosuna dahil oldu! Rüstem karakteri geliyor…

YENİ SEZONU 8 YENİ İSİMLE AÇMIŞTI!

Yapıma dahil olan isimler arasında Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, Burak Can, Sude Zülal Güler, Öge Sözbaş, Süeda Çil yer alıyor.

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Usta oyuncu Gönül Dağı’nın kadrosuna dahil oldu! Rüstem karakteri geliyor…

Gedelli kasabasında yaşayan üç amca oğlunun hikayesini ekranlara taşıyan Köprü Film imzalı dizinin kadrosuna son olarak flaş bir oyuncu daha katıldı.

SON DAKİKA