’The Mandalorian’ dizisinden paylaşımları nedeniyle kovulan Gina Carano Disney’e dava açtı! Masrafları Elon Musk üstlendi!

Giriş Tarihi: 07.02.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
14:59
ABD'de Disney'in dijital platformunda yayınlandıktan sonra dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazanan The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano 2021 yılında kadrodan çıkarılmıştı. Carano, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ABD'de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzetmişti. Sosyal medya paylaşımları "antisemitik" olarak yorumlanan ve "The Mandalorian" dizisinden çıkarılan Amerikalı oyuncu Gina Carano, Disney'e dava açtı. X'in sahibi Elon Musk ise davanın masraflarını üstlendi.