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Haberler Galeri 'The Mandalorian' dizisinden paylaşımları nedeniyle kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Masrafları Elon Musk üstlendi!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 14:59

'The Mandalorian' dizisinden paylaşımları nedeniyle kovulan Gina Carano Disney'e dava açtı! Masrafları Elon Musk üstlendi!

ABD'de Disney'in dijital platformunda yayınlandıktan sonra dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazanan The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano 2021 yılında kadrodan çıkarılmıştı. Carano, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ABD'de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzetmişti. Sosyal medya paylaşımları "antisemitik" olarak yorumlanan ve "The Mandalorian" dizisinden çıkarılan Amerikalı oyuncu Gina Carano, Disney'e dava açtı. X'in sahibi Elon Musk ise davanın masraflarını üstlendi.

’The Mandalorian’ dizisinden paylaşımları nedeniyle kovulan Gina Carano Disney’e dava açtı! Masrafları Elon Musk üstlendi!

The New York Times'ın haberine göre, Gina Carano, Disney ve Lucasfilm yapım şirketine dava açtı.

’The Mandalorian’ dizisinden paylaşımları nedeniyle kovulan Gina Carano Disney’e dava açtı! Masrafları Elon Musk üstlendi!

Sosyal medya paylaşımının "antisemitik" görüşler içerdiği öne sürülmesinin ardından 2021'de yer aldığı "The Mandalorian" dizisinin kadrosundan çıkarılan Carano, X sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

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’The Mandalorian’ dizisinden paylaşımları nedeniyle kovulan Gina Carano Disney’e dava açtı! Masrafları Elon Musk üstlendi!

PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN DİZİDEN KOVULDU

ABD'de Disney'in dijital platformunda yayınlandıktan sonra dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazanan The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano 2021 yılında kadrodan çıkarılmıştı.

Carano, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ABD'de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzetmişti.

’The Mandalorian’ dizisinden paylaşımları nedeniyle kovulan Gina Carano Disney’e dava açtı! Masrafları Elon Musk üstlendi!

AYNI GÜN DİZİDEN KOVULDU

Dizinin yapım şirketi Lucasfilm paylaşımların yapıldığı aynı gün konuya ilişkin "Gina Carano'nun Lucasfilm'le herhangi bir bağı kalmamıştır. Gelecekte de buna yönelik bir plan yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

’The Mandalorian’ dizisinden paylaşımları nedeniyle kovulan Gina Carano Disney’e dava açtı! Masrafları Elon Musk üstlendi!

OYUNCU DAVA AÇTI

Oyunculuk kariyerinden önce MMA dövüşçüsü olan Carano Disney'e ve Lucasfilm'e dava açtı. Oyuncu haksız yere diziden çıkarıldığı ve ayrımcılığa maruz kaldığı için şirketlere dava açtı.

Kullandığı ifadelerin kendisini "şeytanlaştırmak" için çarpıtıldığını savunan oyuncu, işine kaldığı yerden devam etmek istediğini kaydetti.

Lucasfilm'in oyuncuyu yeniden diziye dahil etmesi ve şirketin 75 bin dolar ceza ödemesi gündeme gelebilir.

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