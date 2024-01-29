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Haberler Galeri Ticarete atılan Murat Dalkılıç, gece kulübü açtı! Yakın arkadaşları dargın ayrıldı! 710 bin liralık dost kazığı
Giriş Tarihi: 29.01.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:33

Ticarete atılan Murat Dalkılıç, gece kulübü açtı! Yakın arkadaşları dargın ayrıldı! 710 bin liralık dost kazığı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde yer alan ünlülerden. Son olarak ticarete atılan Murat Dalkılıç, İstanbul Suadiye'de bir gece kulübü açtı.Ancak mekana giden dostları, gelen astronomik hesaplardan şikayetçi. İddialara göre kulübün açılış gecesinden Dalkılıç'ın dostları dargın ayrıldı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Ticarete atılan Murat Dalkılıç, gece kulübü açtı! Yakın arkadaşları dargın ayrıldı! 710 bin liralık dost kazığı

Ticarete atılan Murat Dalkılıç, İstanbul Suadiye'de bir gece kulübü açtı. Canlı müzik performanslarının sergilendiği mekanda bazı geceler Dalkılıç'ın kendisi de sahne alıyor.

Ticarete atılan Murat Dalkılıç, gece kulübü açtı! Yakın arkadaşları dargın ayrıldı! 710 bin liralık dost kazığı

Ancak mekana giden dostları, gelen astronomik hesaplardan şikayetçi. İddialara göre kulübün açılış gecesinden Dalkılıç'ın dostları dargın ayrıldı.


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Ticarete atılan Murat Dalkılıç, gece kulübü açtı! Yakın arkadaşları dargın ayrıldı! 710 bin liralık dost kazığı

MÜŞTERİLER KIZGIN
İstanbul gecelerinde konuşulanlara göre Dalkılıç, yakın dostlarını arayarak açılış gecesine davet etti. Onu kırmak istemeyen yakınları da mekana gitti.

Ticarete atılan Murat Dalkılıç, gece kulübü açtı! Yakın arkadaşları dargın ayrıldı! 710 bin liralık dost kazığı

Ancak 11 kişilik bir gruba 710 bin lira, 4 kişilik başka bir gruba ise 140 bin lira hesap geldi.

Ticarete atılan Murat Dalkılıç, gece kulübü açtı! Yakın arkadaşları dargın ayrıldı! 710 bin liralık dost kazığı

Hesaplara itiraz eden müşterilerin ünlü popçuya çok kızgın oldukları söyleniyor.

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