Giriş Tarihi: 29.01.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
08:33
Ticarete atılan Murat Dalkılıç, gece kulübü açtı! Yakın arkadaşları dargın ayrıldı! 710 bin liralık dost kazığı
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde yer alan ünlülerden. Son olarak ticarete atılan Murat Dalkılıç, İstanbul Suadiye'de bir gece kulübü açtı.Ancak mekana giden dostları, gelen astronomik hesaplardan şikayetçi. İddialara göre kulübün açılış gecesinden Dalkılıç'ın dostları dargın ayrıldı.