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Haberler Galeri İvana Sert'in "Timsah da yerim kanguru da" sözleri ünlü isimleri şaşırttı! Selen Görgüzel: İçtiğim en ilginç şey...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 08:49

İvana Sert'in "Timsah da yerim kanguru da" sözleri ünlü isimleri şaşırttı! Selen Görgüzel: İçtiğim en ilginç şey...

Ünlü modacı İvana Sert, Aralık 2021'de Maldivler'de dünyaevine girmişti. Geçen günlerde Sezer Dermenci ve oğlu Kayon Ateş ile Sri Lanka tatilinde unutulmaz anlar yaşayan modacı İvana Sert'in timsah ve kanguru yediğini söylemesi ünlüleri şaşırttı. Açıklamalarıyla gündeme damgasını vuran isimlerden biri haline gelen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel,"İçtiğim en ilginç şey kımız (kısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilen, ekşi içecek), ses tellerimi rahatlatıyor" dedi.

MERVE YURTYAPAN
İvana Sert’in Timsah da yerim kanguru da sözleri ünlü isimleri şaşırttı! Selen Görgüzel: İçtiğim en ilginç şey...

Turizmci eşi Sezer Dermenci ile önceki gün bir davete katılan İvana Sert, yıllar geçse de güzelliğini ve formunu korumayı başarıyor.

İvana Sert’in Timsah da yerim kanguru da sözleri ünlü isimleri şaşırttı! Selen Görgüzel: İçtiğim en ilginç şey...

Eşi ve ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kayon Ateş ile Sri Lanka tatilinden dönen 44 yaşındaki ünlü isim, "Sri Lanka harikaydı, inanılmaz bir yer. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi. Yeni destinasyonlar keşfetmek beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

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İvana Sert’in Timsah da yerim kanguru da sözleri ünlü isimleri şaşırttı! Selen Görgüzel: İçtiğim en ilginç şey...

Farklı mutfakları denemekten keyif aldığını dile getiren İvana Sert, "Timsah ve hatta kanguru eti bile denedim. Yeniliklere açığım ve farklı tatları keşfetmek beni heyecanlandırıyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

İvana Sert’in Timsah da yerim kanguru da sözleri ünlü isimleri şaşırttı! Selen Görgüzel: İçtiğim en ilginç şey...

İvana Sert'in Sri Lanka'da timsah ve kanguru yediğini söylemesi ünlüleri şaşırttı.

İvana Sert’in Timsah da yerim kanguru da sözleri ünlü isimleri şaşırttı! Selen Görgüzel: İçtiğim en ilginç şey...

Selen Görgüzel, "Afrika'da önüme timsah getirdiler geri gönderdim. İçtiğim en ilginç şey kımız (kısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilen, ekşi içecek), ses tellerimi rahatlatıyor" dedi.

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