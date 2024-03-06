Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
08:49
İvana Sert'in "Timsah da yerim kanguru da" sözleri ünlü isimleri şaşırttı! Selen Görgüzel: İçtiğim en ilginç şey...
Ünlü modacı İvana Sert, Aralık 2021'de Maldivler'de dünyaevine girmişti. Geçen günlerde Sezer Dermenci ve oğlu Kayon Ateş ile Sri Lanka tatilinde unutulmaz anlar yaşayan modacı İvana Sert'in timsah ve kanguru yediğini söylemesi ünlüleri şaşırttı. Açıklamalarıyla gündeme damgasını vuran isimlerden biri haline gelen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel,"İçtiğim en ilginç şey kımız (kısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilen, ekşi içecek), ses tellerimi rahatlatıyor" dedi.