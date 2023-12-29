Tokatçı filminin düzenbazı Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! İşte 80 yaşındaki Şevket Altuğ ve oyuncu eşi...

'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' 'Tokatçı' 'Yedi Bela Hüsnü' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan şimdilerde 80 yaşında olan usta sanatçı Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.