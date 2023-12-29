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Haberler Galeri Tokatçı filminin düzenbazı Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşi Yeşilçam'ın güzeli çıktı! İşte 80 yaşındaki Şevket Altuğ ve oyuncu eşi...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:50

Tokatçı filminin düzenbazı Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşi Yeşilçam'ın güzeli çıktı! İşte 80 yaşındaki Şevket Altuğ ve oyuncu eşi...

Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan, Perihan Abla, Süper Baba gibi dizilerle de gönüllere taht kuran Şevket Altuğ, tam 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü aldı. Yedi Bela Hüsnü, Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' 'Tokatçı' ve daha birçok Yeşilçam filminden aşina olduğumuz Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan 80 yaşındaki usta oyuncu Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşinin de Yeşilçam'ın yıldızı olduğunu ilk kez öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i, Süper Baba'nın Fiko'su, Tokatçı'nın Şevket'i Şevket Altuğ'un eşi Süt Kardeşler'in güzel Afife'si Jale Altuğ...

Tokatçı filminin düzenbazı Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! İşte 80 yaşındaki Şevket Altuğ ve oyuncu eşi...

'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' 'Tokatçı' 'Yedi Bela Hüsnü' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan şimdilerde 80 yaşında olan usta sanatçı Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Tokatçı filminin düzenbazı Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! İşte 80 yaşındaki Şevket Altuğ ve oyuncu eşi...

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti.

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Tokatçı filminin düzenbazı Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! İşte 80 yaşındaki Şevket Altuğ ve oyuncu eşi...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

Tokatçı filminin düzenbazı Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! İşte 80 yaşındaki Şevket Altuğ ve oyuncu eşi...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Şevket Altuğ, geçtiğimiz aylarda bir berberde görüntülenmişti. Altuğ'un fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

Tokatçı filminin düzenbazı Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! İşte 80 yaşındaki Şevket Altuğ ve oyuncu eşi...

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ...

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