Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
12:57
Tolga Karel çocuklarına bırakacağı miras ile şaşırttı! "2030'da isterlerse '1 milyon dolar'dan satarlar"
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı. Tolga Karel'in mirası takipçilerini şaşırtmaya yetti. İşte Tolga Karel'in "2030'da isterlerse '1 milyon dolar'dan satarlar" dediği mirası...