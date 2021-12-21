Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tolga Karel'in milyonluk TIR'ı küle döndü! Oyunculuğu bırakarak TIR şoförü olan Tolga Karel sosyal medyada paylaştı!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:04

Tolga Karel'in milyonluk TIR'ı küle döndü! Oyunculuğu bırakarak TIR şoförü olan Tolga Karel sosyal medyada paylaştı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel son olarak Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Tolga Karel son olarak daha önce paylaşmadığı bir olayı takipçilerine anlattı. 2020 yılında ilk satın aldığı TIR'ın otobanda seyir halindeyken küle döndüğü anları paylaşan Tolga Karel canını zor kurtardığını söyledi. İşte Tolga Karel'in milyonluk TIR'ının alevler içinde kaldığı anlar...

Tolga Karel’in milyonluk TIR’ı küle döndü! Oyunculuğu bırakarak TIR şoförü olan Tolga Karel sosyal medyada paylaştı!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Tolga Karel’in milyonluk TIR’ı küle döndü! Oyunculuğu bırakarak TIR şoförü olan Tolga Karel sosyal medyada paylaştı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tolga Karel’in milyonluk TIR’ı küle döndü! Oyunculuğu bırakarak TIR şoförü olan Tolga Karel sosyal medyada paylaştı!

Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel son olarak Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.

Tolga Karel’in milyonluk TIR’ı küle döndü! Oyunculuğu bırakarak TIR şoförü olan Tolga Karel sosyal medyada paylaştı!

ABD'de kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel son olarak, karıştığı kazada dört kişinin ölümüne neden olduğu için 110 yıl hapsi istenen TIR şoförü hakkında konuşurken, yaşadığı korkunç bir olayı paylaştı.

Tolga Karel’in milyonluk TIR’ı küle döndü! Oyunculuğu bırakarak TIR şoförü olan Tolga Karel sosyal medyada paylaştı!

Dört kişinin öldüğü kazadaki TIR şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada dört kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" dedi.

SON DAKİKA