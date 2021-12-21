Tolga Karel’in milyonluk TIR’ı küle döndü! Oyunculuğu bırakarak TIR şoförü olan Tolga Karel sosyal medyada paylaştı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel son olarak Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Tolga Karel son olarak daha önce paylaşmadığı bir olayı takipçilerine anlattı. 2020 yılında ilk satın aldığı TIR'ın otobanda seyir halindeyken küle döndüğü anları paylaşan Tolga Karel canını zor kurtardığını söyledi. İşte Tolga Karel'in milyonluk TIR'ının alevler içinde kaldığı anlar...