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Haberler Galeri Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un nişanından ilk kareler!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 21:49

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un nişanından ilk kareler!

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 4 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk, evlenme kararı aldı. Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklif eden Tolga Sarıtaş, bugün evlilik yolunda ilk adımı attı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! Ünlü çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu. İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un nişanından ilk kareler!

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un nişanından ilk kareler!

Sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş, dört yıldır modacı Zeynep Mayruk ile ilişki yaşıyor. Mutlu bir birliktelik yaşayan ikili, evlilik kararı aldı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un nişanından ilk kareler!

ÖZEL GÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

Sarıtaş, Sevgililer Günü'nde sevgilisine evlilik teklifi yaptı.

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un nişanından ilk kareler!

DİKKAT ÇEKEN YÜZÜKLE EVLİLİK TEKLİFİ

Zarif tasarımıyla dikkat çeken yüzük, Zeynep Mayruk'un parmağında ışıldarken, çiftin mutluluğu da gözlerinden okunduğu belirtilmişti.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un nişanından ilk kareler!

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR

Ünlü çift, evlilik yolunda bugün ilk adımı attı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un nişanından ilk kareler!

ÜNLÜ ÇİFT BUGÜN NİŞANLANDI

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! Ünlü çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

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