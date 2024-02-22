Giriş Tarihi: 22.02.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
21:49
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un nişanından ilk kareler!
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 4 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk, evlenme kararı aldı. Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklif eden Tolga Sarıtaş, bugün evlilik yolunda ilk adımı attı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! Ünlü çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu. İşte Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un nişanından ilk kareler!