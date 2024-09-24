Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı! Tomris Giritlioğlu’nun cenaze törenine ünlü akını!

Tomris Giritoğlu'nu son yolculuğunda Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Fırat Tanış, İlker Kaleli, Begüm Birgören, Belçim Bilgin gibi dostları yalnız bırakmadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR!

Cansel Elçin ve eşi cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorlanan çift, gazetecilere duygu yüklü açıklamalarda bulundu.

"BİZİ BULUŞTURDUĞU İÇİN AYRI BİR YERİ VAR..."

Cansel Elçin'in oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat: "Bu hastalığa yakalandığından beri Cansel ile yanındaydık, Gönülçelen'de bizi Cansel ile buluşturduğu için ben de apayrı bir yeri var."