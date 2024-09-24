Giriş Tarihi: 24.09.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
19:22
Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı! Tomris Giritlioğlu’nun cenaze törenine ünlü akını!
'Kurşun Yarası', 'Çemberimde Gül Oya', 'Hatırla Sevgili', 'Asi', 'Gönülçelen' gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etmişti. Tomris Giritlioğlu, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından hayata gözlerini yuman ünlü isim önceki gün Nişantaşı Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlüler cenazeye akın ederken, gözyaşları da sel oldu. İşte Tomris Giritlioğlu'na gözyaşları içinde o veda!