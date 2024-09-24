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Haberler Galeri Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı! Tomris Giritlioğlu’nun cenaze törenine ünlü akını!
Giriş Tarihi: 24.09.2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:22

Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı! Tomris Giritlioğlu’nun cenaze törenine ünlü akını!

'Kurşun Yarası', 'Çemberimde Gül Oya', 'Hatırla Sevgili', 'Asi', 'Gönülçelen' gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etmişti. Tomris Giritlioğlu, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından hayata gözlerini yuman ünlü isim önceki gün Nişantaşı Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlüler cenazeye akın ederken, gözyaşları da sel oldu. İşte Tomris Giritlioğlu'na gözyaşları içinde o veda!

GÖKHAN GÖKDUMAN
Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı! Tomris Giritlioğlu’nun cenaze törenine ünlü akını!

Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Asi, Gönülçelen gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan Yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etmişti.

Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı! Tomris Giritlioğlu’nun cenaze törenine ünlü akını!

Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından hayata gözlerini yuman ünlü isim önceki gün Nişantaşı Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı! Tomris Giritlioğlu’nun cenaze törenine ünlü akını!

Tomris Giritoğlu'nu son yolculuğunda Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Fırat Tanış, İlker Kaleli, Begüm Birgören, Belçim Bilgin gibi dostları yalnız bırakmadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR!

Cansel Elçin ve eşi cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorlanan çift, gazetecilere duygu yüklü açıklamalarda bulundu.

"BİZİ BULUŞTURDUĞU İÇİN AYRI BİR YERİ VAR..."

Cansel Elçin'in oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat: "Bu hastalığa yakalandığından beri Cansel ile yanındaydık, Gönülçelen'de bizi Cansel ile buluşturduğu için ben de apayrı bir yeri var."

Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı! Tomris Giritlioğlu’nun cenaze törenine ünlü akını!

ANTAKYA'YA DEFNEDİLECEK

Tomris Giritoğlu'nun naaşı memleketi Hatay Antakya'da defnedilecek.

Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı! Tomris Giritlioğlu’nun cenaze törenine ünlü akını!

"SIRADAN BİRİ DEĞİLDİ"

Begüm Birgören: "Çok başka bir insandı, sıradan biri değildi, Televizyonda çok kıymetli hikayeler anlattı, benim kariyerim onun sayesinde başladı."

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