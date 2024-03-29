Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
06:15
Top Gun filminin efsane sarışınına yıllar acımadı! 65 yaşındaki Kelly McGillis'in son halini görenler tanıyamadı
İlki 1986'da çekilen ve efsane filmler arasına adını yazdıran 'Top Gun' filminin oyuncuları gündem oldu. Top Gun filmi çekildiğinde 29 yaşında olan Kelly McGillis'in son halini gören tanıyamadı. Tom Cruise'nin rol arkadaşı Kelly McGillis'in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı. Şimdilerde 65 yaşında olan Ünlü oyuncuya yıllar acımadı. Bir dönemin sarışın bombası artık bambaşka bir görüntüde. İşte İşte Kelly McGillis'in son hali...