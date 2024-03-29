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Haberler Galeri Top Gun filminin efsane sarışınına yıllar acımadı! 65 yaşındaki Kelly McGillis'in son halini görenler tanıyamadı
Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 06:15

Top Gun filminin efsane sarışınına yıllar acımadı! 65 yaşındaki Kelly McGillis'in son halini görenler tanıyamadı

İlki 1986'da çekilen ve efsane filmler arasına adını yazdıran 'Top Gun' filminin oyuncuları gündem oldu. Top Gun filmi çekildiğinde 29 yaşında olan Kelly McGillis'in son halini gören tanıyamadı. Tom Cruise'nin rol arkadaşı Kelly McGillis'in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı. Şimdilerde 65 yaşında olan Ünlü oyuncuya yıllar acımadı. Bir dönemin sarışın bombası artık bambaşka bir görüntüde. İşte İşte Kelly McGillis'in son hali...

Top Gun filminin efsane sarışınına yıllar acımadı! 65 yaşındaki Kelly McGillis’in son halini görenler tanıyamadı

1986 yılında seyirci ile buluşan 'Top Gun' filmi bir döneme damgasını vurmuştu. Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Tom Cruise'a şöhret kapılarını açan Top Gun filmindeki partneri Kelly McGillis'in, son hali yeniden gündeme geldi.

Top Gun filminin efsane sarışınına yıllar acımadı! 65 yaşındaki Kelly McGillis’in son halini görenler tanıyamadı

Amerikalı oyuncu Kelly McGillis, Top Gun filmi çekildiğinde 29 yaşındaydı.

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Top Gun filminin efsane sarışınına yıllar acımadı! 65 yaşındaki Kelly McGillis’in son halini görenler tanıyamadı

Bir dönemin efsane sarışını olan yıldız oyuncunun yaşlanmış hali herkesi şaşırttı.

Top Gun filminin efsane sarışınına yıllar acımadı! 65 yaşındaki Kelly McGillis’in son halini görenler tanıyamadı

Bir döneme damgasını vuran Tom Cruise ile başrollerini paylaştığı Top Gun filmi ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Kelly McGillis adeta tanınmaz hale geldi.

Top Gun filminin efsane sarışınına yıllar acımadı! 65 yaşındaki Kelly McGillis’in son halini görenler tanıyamadı

65 yaşında olan Kelly'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

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