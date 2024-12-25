Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
09:10
Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da çok ünlü çıktı
Hababam Sınıfı filminde gözleri iyi görmeyen felsefe öğretmeni Akil Hoca, Tosun Paşa filminde ise Tellioğulları'nın liderini canlandırmıştı Akil Öztuna...Unutulmaz karakterlerle gönüllerde taht kuran Akil Öztuna Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü. Trajik ölümüyle üzen Akil Öztuna hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Kızı da çok ünlüymüş...