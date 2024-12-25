Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da çok ünlü çıktı
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:10

Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da çok ünlü çıktı

Hababam Sınıfı filminde gözleri iyi görmeyen felsefe öğretmeni Akil Hoca, Tosun Paşa filminde ise Tellioğulları'nın liderini canlandırmıştı Akil Öztuna...Unutulmaz karakterlerle gönüllerde taht kuran Akil Öztuna Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü. Trajik ölümüyle üzen Akil Öztuna hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Kızı da çok ünlüymüş...

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sının kızı da çok ünlü çıktı

1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını unutulmazlarından biri. Yeniden ekranlara gelmesiyle ilgi odağı olan Tosun Paşa filmi izleyiciyi kahkaha boğarken meğer içinde bir trajedi saklıyormuş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sının kızı da çok ünlü çıktı

Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocası olarak da hafızalara kazınan Akil Öztuna, Tosun Paşa filmi çekilirken sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti..

Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle vefat etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sının kızı da çok ünlü çıktı

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde meğer Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sının kızı da çok ünlü çıktı

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sının kızı da çok ünlü çıktı

Hayat verdiği karakterlerle günümüzde de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

SON DAKİKA