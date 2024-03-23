Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
07:39
Travis Kelce sevgilisi Taylor Swift için hiçbir masraftan kaçınmıyor! Özel jetle 1 milyon 210 bin dolarlık uçuş...
Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, bir süredir Travis Kelce ile aşk yaşıyor. Kansas City Chiefs'de oynayan Travis Kelce, sevgilisini görmek için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Ünlü futbolcunun, New York Post'ta yer alan bilgiye göre Swift ile görüşmek için ABD genelinde ve uluslararası çapta özel jetle yaptığı uçuşlara 1 milyon 210 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.