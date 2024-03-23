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Haberler Galeri Travis Kelce sevgilisi Taylor Swift için hiçbir masraftan kaçınmıyor! Özel jetle 1 milyon 210 bin dolarlık uçuş...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 07:39

Travis Kelce sevgilisi Taylor Swift için hiçbir masraftan kaçınmıyor! Özel jetle 1 milyon 210 bin dolarlık uçuş...

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, bir süredir Travis Kelce ile aşk yaşıyor. Kansas City Chiefs'de oynayan Travis Kelce, sevgilisini görmek için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Ünlü futbolcunun, New York Post'ta yer alan bilgiye göre Swift ile görüşmek için ABD genelinde ve uluslararası çapta özel jetle yaptığı uçuşlara 1 milyon 210 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.

Travis Kelce sevgilisi Taylor Swift için hiçbir masraftan kaçınmıyor! Özel jetle 1 milyon 210 bin dolarlık uçuş...

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, bir süredir futbolcu Travis Kelce ile aşk yaşıyor. Eylül ayında ilişkilerini resmen duyuran çiftin her adımı gündem olmayı başarıyor.

Travis Kelce sevgilisi Taylor Swift için hiçbir masraftan kaçınmıyor! Özel jetle 1 milyon 210 bin dolarlık uçuş...

Kansas City Chiefs'de oynayan Kelce ile Swift, birbirlerini görmek için şehirler ve hatta ülkeler arasında mekik dokuyor.

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Travis Kelce sevgilisi Taylor Swift için hiçbir masraftan kaçınmıyor! Özel jetle 1 milyon 210 bin dolarlık uçuş...

Kelce'nin Swift ile aşk yaşamaya başladığı andan itibaren özel uçuşlara ne kadar harcadığı ortaya çıktı. The New York Post'un haberine göre, Kelce bu süreçte toplamda 1 milyon dolardan fazla harcadı.

Travis Kelce sevgilisi Taylor Swift için hiçbir masraftan kaçınmıyor! Özel jetle 1 milyon 210 bin dolarlık uçuş...

Şarkıcıyı görmek için ABD genelinde ve uluslararası çapta özel jetle uçuş yapan futbolcu Kelce'nin yaklaşık 1 milyon 210 bin dolar harcadığı öğrenildi.

Travis Kelce sevgilisi Taylor Swift için hiçbir masraftan kaçınmıyor! Özel jetle 1 milyon 210 bin dolarlık uçuş...

Futbolcunun, şarkıcının Singapur'daki konserine katılmak için yaptığı yolculuğun 570 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

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