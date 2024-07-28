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Giriş Tarihi: 28.07.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 07:16

Travması şarkı oldu! Emina Jahovic hastalığını ilk kez açıkladı!

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, uzun yıllardır hem Türkiye'de hem Sırbistan'da yaşıyor. İki ülke arasında mekik dokuyan şarkıcı, oğulları Yaman ve Yavuz ile İstanbul'daki yaşantısına devam ediyor. Aynı zamanda ailesinin yaşadığı Sırbistan'da da müzik kariyerini sürdürüyor. İki ülkede de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Jahovic, bazı olayları gözlerden uzak yaşamaya da gayret ediyor. Öyle ki ünlü şarkıcı ilk çocuğunun doğumundan sonra yaşadığı travmatik olayı ilk kez anlattı. 2018 yılında dünyaevine giren ve bir yıl sonra ilk çocuğu Yaman'ı kucağına alan Jahovic, o sıralarda sağlık sorunları yaşadı.

MERVE YURTYAPAN
Travması şarkı oldu! Emina Jahovic hastalığını ilk kez açıkladı!

Emina Jahovic'in oğlunun doğumundan sonra doktorlar orta kulağında bir sorun olduğunu tespit etti. Hatta ünlü yıldız 6 ay boyunca tedavi gördü ve minik bebeğine kısıtlı hareketlerle bakabiliyordu. Yaşadığı baş dönmeleri nedeniyle ayağa kalkıp hareket edemeyen Jahovic, o günlere döndü ve yaşadıklarını ilk kez anlattı:

Travması şarkı oldu! Emina Jahovic hastalığını ilk kez açıkladı!

"Yaman'ın doğumundan sonra altı ay boyunca baş dönmesi yaşadım. Orta kulağımdaki kristallerin hareket ettiğini söylediler. Doktorların teşhisi sonrası aylar süren tedaviyle sağlığıma kavuştum."

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Travması şarkı oldu! Emina Jahovic hastalığını ilk kez açıkladı!

Bu süreç Emina için hiç kolay olmadı. Anneliği yeni tattığı bir dönemde bir de böylesine zorlu bir hastalıkla mücadele etmesi duygusal olarak da onu çok yıprattı. Hiç beklemediği bir anda oluşan bu hastalık nedeniyle hem hayatı büyük ölçüde kısıtlandı, hem de o dönem sahne çalışmalarına bir süre ara vermek durumunda kaldı.

Travması şarkı oldu! Emina Jahovic hastalığını ilk kez açıkladı!

Ünlü şarkıcı, teşhis koyulduktan sonra durumu kabullenip hemen çözüme odaklandığını söyledi. Emina Jahovic'in hastalıkla mücadele ettiği dönemde en büyük destekçisi de ailesi oldu.

Travması şarkı oldu! Emina Jahovic hastalığını ilk kez açıkladı!

Oldukça duygusal bir dönemden geçtiğini söyleyen Emina, "Ailemin, arkadaşlarımın ve doktorların yardımı sayesinde bu zorluğun da üstesinden geldim" dedi.

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