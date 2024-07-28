Giriş Tarihi: 28.07.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
07:16
Travması şarkı oldu! Emina Jahovic hastalığını ilk kez açıkladı!
Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, uzun yıllardır hem Türkiye'de hem Sırbistan'da yaşıyor. İki ülke arasında mekik dokuyan şarkıcı, oğulları Yaman ve Yavuz ile İstanbul'daki yaşantısına devam ediyor. Aynı zamanda ailesinin yaşadığı Sırbistan'da da müzik kariyerini sürdürüyor. İki ülkede de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Jahovic, bazı olayları gözlerden uzak yaşamaya da gayret ediyor. Öyle ki ünlü şarkıcı ilk çocuğunun doğumundan sonra yaşadığı travmatik olayı ilk kez anlattı. 2018 yılında dünyaevine giren ve bir yıl sonra ilk çocuğu Yaman'ı kucağına alan Jahovic, o sıralarda sağlık sorunları yaşadı.