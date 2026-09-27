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Giriş Tarihi: 27.09.2026 21:14 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 21:36

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve eski danışmanı Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon ile dünyaevine girdi. Alina Habba ve Turhan Mildon, geçtiğimiz gün New York'ta 1 milyon dolarlık görkemli bir düğüne imza attı. İşte yılın düğününden kareler!

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Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve eski New Jersey Başsavcı Vekili Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon ile New York'ta evlendi.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Waldorf Astoria New York'ta düzenlenen görkemli düğün, spor, magazin camiasından ünlü isimlerin yanı sıra ve siyasileri de bir araya getirdi.

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Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Salonun dekorasyonunda pembe ve beyaz kiraz çiçekleri ile yüzlerce kırmızı gül kullanıldı.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Yılın düğününde yapılan harcamalar da dikkat çekti. Bir organizasyon uzmanının yaptığı açıklamada balo salonu, müzik ve yapılan süslemeler için yapılan harcamaların yaklaşık 1 milyon dolara ulaşılabileceğini dile getirdi.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Düğünde birçok ünlü isim de katıldı.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Davetliler arasında FBI Direktörü Kash Patel ve ABD Başsavcısı Todd Blanche bulunurken, Trump'ın iletişim ekibinde görev yapan Margo Martin de törene katıldı.

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson da düğünün dikkat çeken konukları arasında yer aldı.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

HABBA'NIN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

42 yaşındaki Habba için bu evlilik üçüncü oldu. Habba, daha önce iş insanı Gregg Reuben ile evliydi. İlk eşi avukat Matthew Eyet ile evliliği ise 2019 yılında sona ermişti. Habba'nın iki çocuğu bulunuyor.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

İşte düğünden kareler...

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

İşte ünlü isimlerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Evliliklerinde mutluluğu yakalayan Sayarı, dün ise sevenlerine büyük müjdeyi vermişti. Ünlü astrolog, 55 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını ve ikiz bebek annesi olacağını açıklamıştı.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

EŞİNİ BÖYLE TAVLAMIŞ!

Yeniden anne olmaya hazırlanan Sayarı'nın hamilelik haberi magazinde çok konuşulurken son olarak eşiyle tanışma hikayesiyle dikkatleri çekti.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

"YÜRÜDÜM HALA TIK YOK, HALA NURAY HANIM!"

Nuray Sayarı, eşini gördüğü ilk andan itibaren dizginleri nasıl ele aldığını ve o meşhur ilk adımı nasıl attığını kendi ağzından dökülen kelimelerle şöyle anlattı:

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

"GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM"

"Gördüğüm anda vuruldum. Dost olalım, arkadaş olalım ama benim yalanım yoktur. Ben hoşlandım; bekar olduğunu, evlenip ayrıldığını öğrendikten sonra 'Ahmet Bey'i bırakalım, siz de bana Nuray deyin' dedim. Tamam ama ben Ahmet diyorum, o bana hâlâ 'Nuray Hanım' diyor. 'Ama olmaz böyle' dedim. 'Yanınızda oturabilir miyim?' dedim. Yürüdüm, hala tık yok, hala 'Nuray Hanım'... Oturduğum yerden kalktım, yanına oturdum. Ondan sonra dedim ki: 'Kalbiniz boş, yalnızsınız; arkadaş olalım mı?' Ben teklif ettim."

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Nuray Sayarı'nın "Yanına çöktüm ve teklif ettim" dediği o cesur hamlesi, bugün 55 yaşında ikiz bebek müjdesiyle taçlandı. Dün mucize bebeklerini duyuran Nuray Sayarı, bugün eşini nasıl "tavladığını" bu sözlerle anlatarak magazin gündemine damga vurdu.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

BİR BAŞKA ROMANTİK TANIŞMA HİKAYESİ DE BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Ünlü çift, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, son dönemde yaptıkları açıklamalarla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

"HEP UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ!"

Son olarak Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, tanışma hikayelerini ve evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Daha önce Berk Oktay ile hiç tanışmadığını söyleyen Atiksoy, "Berk ile çok fazla ortak arkadaşımız varmış. Hep ucundan dönmüşüz" dedi.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

"ADINI GÖRÜNCE 'BU İŞ OLSUN' DEDİM"

Berk Oktay ise, "Bu aslında kader. Daha önce farklı zamanlarda ikimizin de gündeminde olan iki ayrı iş vardı. Çağrı'nın netleştiği ama benim anlaşamadığım projelerdi. 'Savaşçı' dizisinde onun adını görünce, 'Artık bu iş olsun' dedim. Ama öncesinde de tanışacakmışız gerçekten, bir şekilde hep kıyısından dönmüşüz" dedi.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Senem Aydın'a konuşan ünlü çift, ilişkilerinde kıskançlık olup olmadığı sorularına da yanıt verdi.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

"HER ŞEYE HAKİMİZ"

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaş olmalarının getirdiği anlayışa vurgu yaparak, "Berk de benimle oyuncu olmadı, ben de onunla oyuncu olmadım. İkimiz de yıllardır bu mesleğin içerisindeyiz, hatta bu meslekle beraber büyüdük. Birimiz farklı bir mesleğe sahip olsaydı belki kıskançlık olabilirdi; o set ortamını, çalışma saatlerini kavrayamayabilirdi. Ama biz zaten aynı işi yapıyoruz ve her şeye hakimiz" ifadelerini kullandı.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

"KISKANÇ BİR ADAMIM"

Berk Oktay ise konuya dair, "Ben normalde kıskanç bir adamım, Akrep burcuyum. Çağrı'yı elbette kıskanırım ama konu mesleki durumlara geldiğinde bende mevzu tamamen değişir" açıklamasında bulundu.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

"BEN HAYATTA KİMSEYİ SEVMEMİŞİM"

Annelik deneyiminden de bahseden Atiksoy, kızı Mira Milena'nın hayatını nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: Annelik bana kendi canıma sahip çıkmayı öğretti. Milena'yı kucağıma aldıktan sonra Berk'e, 'Ben hayatta kimseyi sevmemişim' dedim.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

LİSE SIRASINDAN NİKAH MASASINA... MASALLARA KONU OLAN BİR DİĞER AŞK HİKAYESİ GÖKHAN TÜRKMEN'DEN GELDİ!

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.

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