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Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!
Giriş Tarihi: 27.09.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 21:36
Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi! Görkemli düğünden kareler!
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve eski danışmanı Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon ile dünyaevine girdi. Alina Habba ve Turhan Mildon, geçtiğimiz gün New York'ta 1 milyon dolarlık görkemli bir düğüne imza attı. İşte yılın düğününden kareler!