Tuba Büyüküstün’ü kahreden ölüm! Acısını sosyal medyadan dile getirdi

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Büyüküstün'ün, son dönemde Murat Boz ile adı anılıyor. Instagram'da 5,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, son paylaşımı ile sevenlerini üzdü. Kan arayışı için Tuba Büyüküstün'ün de seferber olduğu Tuna Saydan'dan acı haber geldi. Yaptığı paylaşım ile üzüntüsünü dile getiren Tuba Büyüküstün, eski sevgilisinin oğlunun ölümüyle sarsıldı.