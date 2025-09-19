Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Müzisyen Ayberk Manay'a sosyal medya üzerinden "hakaret" ve "huzur bozma" suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Dosyaya göre Ayberk Manay, Ekinci'nin Instagram üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek şikâyetçi oldu. Mesajlarda "Çok terbiyesizsin.", "Kimsin sen?", "Kendini bir şey sanıyorsun." gibi ifadeler yer aldı. Savcılık, bu sözlerin Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 123. maddeleri kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek kamu davası açtı.



