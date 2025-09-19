Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:51

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin, Müzisyen Ayberk Manay'a sosyal medya üzerinden "hakaret" ve "huzur bozma" suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Manay'a ağza alınmayacak hakaret eden Ekinci hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan mahkeme duruşmaya gelmeyen, taraflar ve tanıklara da zorla getirme emri çıkardı.

ATAKAN IRMAK
KLİPTEN ÇIKAN KRİZ MAHKEMEYE TAŞINDI
Ekinci ise suçlamaları reddederek aralarındaki husumetin bir müzik klibi nedeniyle başladığını söylerek "Ayberk Manay klibimde oynamak istedi, 100 bin TL karşılığında anlaştık. Ancak yayınlanmadan önce görüntülerinin çıkarılmasını talep etti, kabul etmedim. Olay bundan ibarettir." dedi.


"HAKARET ETMEDİM, TEHDİT YOK"
Sanatçı Ekinci, sorgusunda kendisine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Ekinci, "Kendisine yönelik ne benim doğrudan ne de Ahmet Şaban Tekin aracılığıyla herhangi bir tehdit ve şantaj eylemim olmamıştır." diyerek suçlamaları reddetti. Ekinci'nin avukatı ise şikâyette geçen sözlerin müvekkiline ait olmadığını, dosyanın "kişisel husumet" sonucu açıldığını savundu ve beraat talep etti.

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK
Davanın 27 Haziran'daki ilk duruşmasında tarafların avukatları hazır bulundu ancak müşteki Ayberk Manay, sanık Tuğba Ekinci ve bazı tanıklar salona gelmedi. Hâkim Ahmet Torun, yoklama sonrası hem müşteki hem sanık hem de tanıklar için zorla getirme emri çıkardı. Ayrıca bilirkişiye 2 bin TL ücret takdir edilirken tanık Buse Akdolu'nun beyanları için Mersin'deki mahkemeye yazı yazılmasına karar verildi.


BİR SONRAKİ DURUŞMA EKİMDE
Mahkeme, eksik ifadelerin alınması için duruşmayı 14 Ekim 2025 tarihine erteledi. O güne kadar tarafların ve tanıkların zorla getirilmesi bekleniyor.

