Giriş Tarihi: 19.09.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:51
Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi
Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin, Müzisyen Ayberk Manay'a sosyal medya üzerinden "hakaret" ve "huzur bozma" suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Manay'a ağza alınmayacak hakaret eden Ekinci hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan mahkeme duruşmaya gelmeyen, taraflar ve tanıklara da zorla getirme emri çıkardı.