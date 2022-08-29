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Haberler Galeri Tuğçe Kazaz'dan olay itiraflar! "20’li yaşlarımdaki Tuğçe’yi boğmak isterdim"
Giriş Tarihi: 29.08.2022 06:22 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 08:09

Tuğçe Kazaz'dan olay itiraflar! "20’li yaşlarımdaki Tuğçe’yi boğmak isterdim"

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden Tuğçe Kazaz, özel açıklamalarda bulundu. Kazaz eski modellik günlerini, Kuran-ı Kerim'in yolunu nasıl aydınlattığını ve LGBT lobisi hakkındaki fikirlerini GÜNAYDIN'a anlattı. İçindeki hakikati bulma isteğinin hayatını şekillendirdiğini söyleyen eski manken Tuğçe Kazaz, ruhunu ikna eden tek kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi. Ayetleri okuduğunda ağlamaya başladığını söyleyen Kazaz, "O kadar yüksek bir frekanstı ki anlatmak mümkün değil" dedi. Kazaz, eski modellik günleriyle ilgili ise şöyle konuştu: "20'li yaşlarımdaki Tuğçe'yi bugün görsem çok kızardım; kendine, kalbine, vicdanına, organlarına haksızlık ettiği için, hatta onu boğmak isterdim"

Tuba KALÇIK
Tuğçe Kazaz’dan olay itiraflar! 20’li yaşlarımdaki Tuğçe’yi boğmak isterdim

Türkiye'nin en bilinen modellerinden biriyken büyük bir dönüşüm geçirdiniz. Siz bu dönüşümü nasıl açıklıyorsunuz?
Evet, büyük bir dönüşüm geçirdim. Daha önce maddi dünyanın içindeydim. Maddiyatta kazanmanın önemli olduğunu, asıl gücün maddi güçle yükselmek olduğunu, daha çok açılmanın değerli olduğunu, dekolte giyinmenin cesurluk olduğunu düşünen biriydim. Evet çok para kazanıyordum, gittiğim her yerde kapılar bana açılıyordu, popülerdim, beğeniliyordum ama mutsuzdum. Her tür lüksüm vardı ama hiçbir şey beni tatmin etmiyordu, içimde derin bir çukur vardı. Ama hatalar yapsam da içimdeki hayat beni hiç bırakmadı, nerede ihtiyaç duysam tutup beni kaldırdı.

Tuğçe Kazaz’dan olay itiraflar! 20’li yaşlarımdaki Tuğçe’yi boğmak isterdim

Ben de bu hayat enerjisinin kaynağına ulaşmak için bir arayışa girdim. Bu uzun soluklu bir arayışın sonucunda İslamiyet'in; kendimi gerçekleştirmek, özüme ulaşmak ve enerji frekansımın en yüksek seviyesini yakalamak için, donanım ve yazılımıma en uygun sistem olduğunu keşfettim. İslamiyet'i keşfedene kadar birçok dini, inanışı, öğretiyi inceleyip okudum. Arayış sürecinde yoluma Hristiyanlık çıktı. Ne var ki Hristiyanlığa geçtikten sonra içimdeki o boşluk daha da derinleşti, ruhumu kandırmaya, bu inancın gerçekliğine inandırmaya çalışsam da ruhum bir türlü ikna olmadı. İşte bu noktada ruhumu ikna eden tek kaynak Kur'an-ı Kerim oldu.

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Tuğçe Kazaz’dan olay itiraflar! 20’li yaşlarımdaki Tuğçe’yi boğmak isterdim

Modellik yıllarınıza baktığınızda neler hissediyorsunuz?
Kayıp bir dönemdi benim için. 20'li yaşlarımdaki Tuğçe'yi bugün görsem ona çok kızardım. Kendine, kalbine, vicdanına, organlarına bu kadar haksızlık ettiği için. Hatta mümkün olsa o Tuğçe'yi boğmak ister, iki dakika aynı masada oturmazdım. O kadar uzak bana. Kendime değer vermemişim, kendime haksızlık etmişim. Allah'ın bana verdiği aklı yanlış kullanmışım. Aile düzenine, değerlerimize kıymet vermemişim. Ama bu yanlıştan döndüm şükür.

Tuğçe Kazaz’dan olay itiraflar! 20’li yaşlarımdaki Tuğçe’yi boğmak isterdim

Her şey yozlaştığı gibi geçmişte içinde bulunduğum camia çok yozlaştı. Dünyanın çok kirli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Siz temiz kalmaya çalışırsanız bu camiada barınamıyorsunuz. Gençlerimiz yanlış yönlendiriliyor, kadınlarımız da. Kadınlarımız tek tipleştiriliyor ve gerçekliklerini başka yerde arıyor. Önce güzelleştirmek için bir sürü operasyon geçirtiyor, sonra "Senin bedenin, senin kararın" dedirttirip o bedeni getir bizimle paylaş diyorlar. Sosyal medyada örneklerini görürsünüz. İşte bu durum kadını ucuzlaştırıyor. İnançlar da özgürlükler de kıyafetlerin içerisinde aranıyor. Özgürlüğünü kılık kıyafette arayan bir toplumun fikir ve inanç dünyası ancak kılık kıyafet kadar oluyor.

Tuğçe Kazaz’dan olay itiraflar! 20’li yaşlarımdaki Tuğçe’yi boğmak isterdim

LGBT İŞGALİNE DUR DEMEK İÇİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATIYORUM

Sanat camiasında LGBT'yi destekleyen isimler var. Sizin LGBT'ye yönelik tavrınız nedir?
Ben bireysel özgürlüklere çok değer veriyorum, kişilerin tercihlerine müdahaleyi doğru bulmuyorum ve korunması gerektiğine inanıyorum. Dolaysıyla burada söyleyeceklerim kesinlikle LGBT'li bireyleri hedef almıyor. Söyleyeceklerim onların tercihiymiş gibi onlara cinsiyetsizliği dayatan küresel LGBT lobisine karşı. Çünkü gençlerimiz kasten buna özendiriliyor ve yönlendiriliyor. LGBT bir tercih değil dayatmadır. LGBT aileyi yok etmek, nesli durdurmak, nüfusu azaltmak, dini ortadan kaldırmak, bu nesilleri ulus devletlere düşmanlaştırarak yıkmak ve şeytani düzenin sağlayıcısı olan tek dünya devletini kurmak için küresel şeytanın hayata geçirdiği bir operasyon ve Allah'a karşı açtığı bir savaştır. Şu an dünyanın süper gücü ne ABD ne Çin'dir. Tek süper güç vardır dünyada o da LGBT lobisidir. Buna karşı çıkan devletleri bile yıkacaklar. O nedenle bu şeytanı bugün durdurmazsak o şeytan yarın insanlık neslini durduracak. Ne yazık ki, bu lobi sanat camiasından da bazı isimleri kendi amaçları için kullanıyor.

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