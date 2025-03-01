Giriş Tarihi: 01.03.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
06:26
Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un haklarına tedbir koydurmuştu! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı: "Kimse babamın şarkılarını...."
Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur
'un vefatının ardından miras meselesi aile içinde büyük bir krize dönüştü. Vasiyette adı geçmeyen Tuğçe Tayfur
, mahkemeye başvurarak mirasa kayyum atanmasını talep etti. Mahkemeden çıkan ilk karar ise Tayfur'un eserleriyle ilgili tüm ticari işlemleri durdurdu. Peki, bu süreç nasıl devam edecek? İşte Tuba Kalçık
'ın özel haberinde yaşananların perde arkası…