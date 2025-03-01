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Giriş Tarihi: 01.03.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 06:26

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un haklarına tedbir koydurmuştu! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı: "Kimse babamın şarkılarını...."

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından miras meselesi aile içinde büyük bir krize dönüştü. Vasiyette adı geçmeyen Tuğçe Tayfur, mahkemeye başvurarak mirasa kayyum atanmasını talep etti. Mahkemeden çıkan ilk karar ise Tayfur'un eserleriyle ilgili tüm ticari işlemleri durdurdu. Peki, bu süreç nasıl devam edecek? İşte Tuba Kalçık'ın özel haberinde yaşananların perde arkası…

Tuba KALÇIK
Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un haklarına tedbir koydurmuştu! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı: Kimse babamın şarkılarını....

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta 79 yaşında hayata veda etti. Vefatı müzik dünyasını değil, ailesini derinden sarstı.

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un haklarına tedbir koydurmuştu! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı: Kimse babamın şarkılarını....

Açıklanan vasiyetin ardından ise Ferdi Tayfur'un çocukları arasında gerginlik yaşandı. Vasiyete göre, Ferdi Tayfur'un mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamıştı.

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Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un haklarına tedbir koydurmuştu! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı: Kimse babamın şarkılarını....

Mirasın kalan kısmı ise sanatçının bazı çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı. Ancak oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur'un isimleri vasiyette yer almadı.

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un haklarına tedbir koydurmuştu! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı: Kimse babamın şarkılarını....

Mirastan mahrum kalan Tuğçe Tayfur, harekete geçti. Avukatları aracılığıyla mahkemeye başvuran Tayfur, mirasın hukuka uygun şekilde yönetilmesi için kayyum atanmasını talep etti.

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un haklarına tedbir koydurmuştu! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı: Kimse babamın şarkılarını....

'BU DAHA BAŞLANGIÇ'
Mahkeme Ferdi Tayfur'un 35 milyon gelir getiren Fikri ve Sinai haklarına ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.