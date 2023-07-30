Tülin Şahin’den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...

Mankenlik yapmak için sadece güzel olmanın yeterli olmadığını da belirten ünlü güzel, önemli olanın disiplinli olmak ve çok çalışmak olduğunu söylüyor: "Bu iş için güzellik yetmez. Eğer çalışkan olmazsanız silinip gidersiniz. Böyle çok kişi var.

Sabah 05.00'te kalkıp çekime gitmek durumdasınız. Bir gün içinde birkaç tane çekim olabilir. Oradan oraya koşmanız gerekir ve hepsinde aynı enerjide olmalısınız...