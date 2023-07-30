Tülin Şahin’den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 08:11
Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
08:15
Ünlü manken Tülin Şahin, modellik yapmak isteyen gençlere tavsiyeler verdi ve uyardı: "Bu mesleği yapmak için güzellik yetmez. Eğer çalışkan olmazsanız silinip gidersiniz. Ben bir günde 3 ülkede çekim yaptığımı biliyorum. Modeller olimpiyatlara hazırlanan sporcular gibidir. Ben de bu disiplinle çalışırım." 4 senedir jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey yarışması için de dikkat çeken bir çıkışta bulunan Tülin Şahin'in sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek türden... İşte Tülin Şahin'in samimi açıklamaları...