Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tülin Şahin'den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 08:15

Tülin Şahin'den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...

Ünlü manken Tülin Şahin, modellik yapmak isteyen gençlere tavsiyeler verdi ve uyardı: "Bu mesleği yapmak için güzellik yetmez. Eğer çalışkan olmazsanız silinip gidersiniz. Ben bir günde 3 ülkede çekim yaptığımı biliyorum. Modeller olimpiyatlara hazırlanan sporcular gibidir. Ben de bu disiplinle çalışırım." 4 senedir jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey yarışması için de dikkat çeken bir çıkışta bulunan Tülin Şahin'in sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek türden... İşte Tülin Şahin'in samimi açıklamaları...

MERVE YURTYAPAN
Tülin Şahin’den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...

Ünlü manken Tülin Şahin, 22 yıldır İstanbul'da yaşayıp uluslararası top modellik kariyerini sürdürüyor. Dünyanın en iyi ve en güzel 50 top model listesine seçilen ve Sivaslı Cindy olarak anılan Şahin, Türkiye'deki sayılı mankenlerden biri olarak hala podyumlardaki yerini koruyor.

Tülin Şahin’den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...

Şahin ile geçtiğimiz günlerde atv'nin dijital kanalında yayınlanan Bi Maniniz Yoksa programı için bir araya geldim. Tabii ki konumuz modellikti. Uzun yıllardır güzellik yarışmalarına katılan isimler, neredeyse hiç podyuma çıkmadan ekranlara adım atmak istiyor. Şahin, herkesin oyunculuğa geçiş olarak bu işi kullandığını belirtip şunları söyledi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tülin Şahin’den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...

"Son 4 senedir Miss Turkey'de jüri üyeliği yapıyorum. Her yıl 60 bin kız başvuru yapıyor ve onları eleyip 25 yarışmacıya düşürüyoruz. Sonra bir bakıyoruz derece alan isimlerin hiçbiri modellik yapmıyor. Burası oyunculuk yarışması değil ki. O zaman hem mankenlik yapmak isteyen kişilerin önüne geçiyorlar hem de konservatuvar öğrencilerinin hakkını yemiş oluyorlar."

Tülin Şahin’den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...

ÇOK ÇALIŞMAK GEREKİYOR!
Türkiye'de mankenlik anlayışının da doğru olmadığını belirten Şahin, "Yurt dışında Naomi Campbell 53 yaşında ve hâlâ podyuma çıkıyor. Çünkü o model ve ölene kadar bu işi yapacak. Türkiye'de de Çağla (Şıkel) ve ben işimizi yapmaya devam ediyoruz. Podyuma çıkmayı çok seviyoruz. Geçenlerde bir defilede birlikte çalıştık. Podyuma çıkmadan önce ellerimizi tuttuk buz kesilmişti, bacaklarımız titriyordu. Hala aynı heyecanla bu işi yapıyoruz. Çok önemli" dedi.

Tülin Şahin’den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...

Mankenlik yapmak için sadece güzel olmanın yeterli olmadığını da belirten ünlü güzel, önemli olanın disiplinli olmak ve çok çalışmak olduğunu söylüyor: "Bu iş için güzellik yetmez. Eğer çalışkan olmazsanız silinip gidersiniz. Böyle çok kişi var.
Sabah 05.00'te kalkıp çekime gitmek durumdasınız. Bir gün içinde birkaç tane çekim olabilir. Oradan oraya koşmanız gerekir ve hepsinde aynı enerjide olmalısınız...

SON DAKİKA