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  • Türk sinemasının Avrupai güzeliydi! Filiz Akın'ı şimdi görenler...

Türk sinemasının Avrupai güzeliydi! 'ı şimdi görenler...

, Türk sinemasının en Avrupai görünüme sahip yıldızı olarak biliniyordu, Tarık Akan, Kartal Tibet ve , Cüneyt Arkın gibi jönlerle kamera karşısına geçtiği birçok filmi hatırlıyoruz. Yeşilçam'ın sarışın güzeli daha çok romantik komedilerle tanındı. Gerçek adı Suna Akın olan Filiz Akın 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Ünlü sinemacı Türker İnanoğlu ile de evli olan Filiz Akın'ın bu evlilikten yine oyuncu olarak hayatına devam eden bir de oğlu oldu. Filiz Akın'ın oğlu da ailesinin izinden gitti. Öte yandan bir dönem sağlık sorunlarıyla da meşgul olan Filiz Akın'ın son görüntüleri çok konuşuluyor. İşte Yeşilçam'ın sarışın yıldızı Filiz Akın'ın yıllar sonraki hali!

Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 11:59
Türk sinemasının Avrupai güzeliydi! Filiz Akın'ı şimdi görenler...

İşte ve sanat dünyamıza damga vurmuş isimlerin yıllar sonraki halleri!

Türk sinemasının Avrupai güzeliydi! Filiz Akın'ı şimdi görenler...

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener'in son hali şaşırtıyor. Aydan Şener zamanı dondurmuş gibi.

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Türk sinemasının Avrupai güzeliydi! Filiz Akın'ı şimdi görenler...
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Türk sinemasının Avrupai güzeliydi! Filiz Akın'ı şimdi görenler...
Türk sinemasının Avrupai güzeliydi! Filiz Akın'ı şimdi görenler...
Türk sinemasının Avrupai güzeliydi! Filiz Akın'ı şimdi görenler...
Türk sinemasının Avrupai güzeliydi! Filiz Akın'ı şimdi görenler...

Gülşen Bubikoğlu

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