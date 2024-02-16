Türk sinemasının usta ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı!

Daha önce de maddi olarak zor zamanlar yaşayan sanatçı, duyarlı vatandaşların desteğiyle bir nebze olsun rahatlamıştı. Ancak son günlerde yine ağır şartlar altında ezilen Örümcer, bir çıkış bulmak için eski fotoğraflarını imzalı olarak satışa çıkardığını duyurdu. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im.