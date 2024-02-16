Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:35
Türk sinemasının usta ismi Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı!
Usta oyuncu Serpil Örümcer, sosyal medyada gündem oldu. Yeşilçam'ın ve sahnelerin sevilen ismi Serpil Örümcer, maddi anlamda zor günler geçiriyor. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski fotoğraflarını 200 liradan satışa çıkardığını duyurdu. 70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, yıllar sonra ortaya çıktı. Serpil Örümcer Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Serpil Örümcer, şimdilerde pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. İşte Serpil Örümcer'in yürekleri sızlatan son hali…