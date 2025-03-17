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Haberler Galeri Türk yıldız dünya listelerine göz dikti! Zeynep Bastık'tan Berlin’de sürpriz anlaşma
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 07:20

Türk yıldız dünya listelerine göz dikti! Zeynep Bastık'tan Berlin’de sürpriz anlaşma

Zeynep Bastık, dünya müzik endüstrisinin önemli bir şirketiyle Berlin'de masaya oturdu.

Türk yıldız dünya listelerine göz dikti! Zeynep Bastık’tan Berlin’de sürpriz anlaşma

Bu anlaşmanın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyleyen Bastık, "Son yıllarda yayımladığım şarkıların dünya çapında bu kadar çok dinleyiciye ulaşması, müzikal kariyerimdeki en heyecan verici dönüm noktalarından biri.

Türk yıldız dünya listelerine göz dikti! Zeynep Bastık’tan Berlin’de sürpriz anlaşma

Bu iş birliğiyle, müziğim ve sesimle yeni dünyalara ulaşmayı umuyorum. Yakında, bizi duygusal olarak bağlayacak ve sınırları aşacak yeni şarkılar yayınlayacağız" dedi.

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Türk yıldız dünya listelerine göz dikti! Zeynep Bastık’tan Berlin’de sürpriz anlaşma

Öte yandan bir süredir birliktelik yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Türk yıldız dünya listelerine göz dikti! Zeynep Bastık’tan Berlin’de sürpriz anlaşma

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile adeta romantizmin doruklarında.

Türk yıldız dünya listelerine göz dikti! Zeynep Bastık’tan Berlin’de sürpriz anlaşma

İkilinin sevenleri ilişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlü çiftin ne zaman evleneceklerini merak ediyor.