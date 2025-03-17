Türk yıldız dünya listelerine göz dikti! Zeynep Bastık’tan Berlin’de sürpriz anlaşma

Bu anlaşmanın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyleyen Bastık, 'Son yıllarda yayımladığım şarkıların dünya çapında bu kadar çok dinleyiciye ulaşması, müzikal kariyerimdeki en heyecan verici dönüm noktalarından biri. Bu iş birliğiyle, müziğim ve sesimle yeni dünyalara ulaşmayı umuyorum. Yakında, bizi duygusal olarak bağlayacak ve sınırları aşacak yeni şarkılar yayınlayacağız' dedi. Öte yandan bir süredir birliktelik yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile adeta romantizmin doruklarında. İkilinin sevenleri ilişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlü çiftin ne zaman evleneceklerini merak ediyor. Zeynep Bastık merak edilen sorulara, 'Henüz öyle bir şey yok, hiç konuşulmadı.' cevabını vererek ufukta evlilik olmadığını belirtmişti. Son olarak çiçeği burnunda ünlü çift, rotasını Bali'ye çevirmişti. Bali'de romantik bir tatil yapan Zeynep Bastık, fotoğraflarını paylaşmıştı. 'BENİM ŞARKIM SENSİN' Ötre yandan şarkılarıyla müzik sektörünü kasıp kavuran Zeynep Bastık, meslektaş sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Bastık paylaştığı fotoğrafa,'İyi ki doğdun sevgilim, benim de şarkım sensin.' notunu düşmüştü. ''KASLARI ÇOK GÜZEL, YALAN YOK'' Geçen günlerde Zeynep Bastık son olarak bir gazeteciye röportaj vererek sevgilisi Serkay Tütüncü'ye olan aşkını haykırdı. Bir süredir Tütüncü'yle aşk yaşayan Bastık, ''Kasları çok güzel, yalan yok'' diyerek, '''Onu her şeyiyle çok beğeniyorum. Sadece fiziğiyle değil; aklıyla, niyetiyle, şefkatiyle!'' ifadelerini ekledi. Güzel popçunun sevgilisine olan övgü dolu yorumları, sosyal medya çok beğenildi. KARIN TADINI DOYASIYA ÇIKARDI! Söylediği şarkılarla geniş bir hayran kitlesi bulunan Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkay Tütüncü ile çıktığı kayak tatilinden pozlar paylaşmıştı. Sevgilisiyle eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Bastık'a birçok beğeni yorum gelmişti. Ünlü çifti yakıştıranlar takipçiler ikiliyi iltifat yağmuruna tutmuştu. Zeynep Bastık'ın paylaştığı fotğraflarda dikkat çeken diğer şey ise, güzel şarkıcının fiziği olmuştu. Bastık'ın düzgün fiziği de oldukça beğenilmişti. Sosyal medyada yakından takip edilen bir diğer isim de deneyimli sunucu ve model Çağla Şıkel. Ünlü isim, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla sık sık eğlenceli anlarını paylaşıyor. Şikel oğulları Uzay ve Kuzey ile kış tatilinde... Ünlü güzelin 'Yavrularımla en sevdiğimiz yerdeyiz' notuyla yaptığı paylaşım içleri ısıtmıştı. Çağla Şıkel son olarak sunuculuğu yaptığı gecede beyaz ve siyah olarak iki elbise tercih etmişti. Zarafeti ile kendine hayran bırakan Çağla Şıkel hayranlarından tam not aldı. Sunucusu olduğu gecede ödüle de layık görülen Çağla Şıkel'e bir sürpriz de oğulları Kuzey ve Uzay'dan gelmişti. Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın elinden almıştı. Geçtiğimiz günlerde 15 yaşına basan Kuzey Altuğ ve 12 yaşındaki Uzay Altuğ son olarak annelerini sunucusu olduğu ödül töreninde yalnız bırakmadı. Annesinin güzelliği kadar Kuzey'in yakışıklılığı da övgüleri toplamıştı. Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay her zaman büyük ilgi görüyor. Yakışıklılığı ile sosyal medyanın dikkatini çeken Kuzey, annesinin hesabında sık sık boy gösteriyor. Şimdilerde annesinin boyunu bile geçen Kuzey mankenlere taş çıkarıyor. Büyük oğlu Kuzey ve 12 yaşındaki oğlu Uzay ile eğlenceli anlarını paylaşmaya doyamayan güzel anne Çağla Şıkel'den yenileri geldi. İşte yakışıklılığını babası Emre Altuğ'dan fiziğini de annesi Çağla Şıkel'den alan Kuzey Altuğ ve muzipliğiyle ailenin en eğlencelisi Uzay Altuğ... Çağla Şıkel'in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ'un tenis oynadığı anlara 'Maşallah 10 parmağında 10 marifet' yorumları geldi. Çağla Şikel tenis oynayan oğlu Kuzey'in görüntülerini paylaştı Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile paylaştığı eğlenceli paylaşımlar her zaman büyük ilgi görüyor. Güzel anne Çağla Şıkel'den duygusal bir paylaşım gelmişti. 15 yaşına basan oğlu Kuzey'in doğum gününü, geçmişten bugüne fotoğraf ve videolarla kutladı. İşte Çağla Şıkel'in duygusal paylaşımı... Doğduğun gün kutlu olsun oğlum... 🎂✨🧿 15 sanki yeni 18 gibi. Benimlesin aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi... Gözümden akıyor şimdi sana olan sevgim damlaya damlaya göller, denizler okyanuslarımsın benim sonsuz denizim… İyi günde Çok ama çok seviyorum seni ❤️ Şimdi… 4,7 milyon takipçili hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel, 'Biraz eski, biraz yeni' dedi. Kendi çocukluğu, oğullarının küçüklük halleri ve şimdilerden kareleri takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel'e yorum yağdı. Çağla Şıkel'in özellikle oğlu Kuzey ile pozları ilgi odağı oldu. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey Altuğ yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! 'Çağla ilk kez birinin yanında kısa kalmış' bu yorum Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ile paylaştığı karelerine geldi. Kuzey Altuğ'un küçüklüğü... Çağla Şıkel siyah ve pembeyi bir arada kullandığı gece elbisesi ile adeta nefes kesti. Katıldığı davetin gözdesi olmayı başaran Çağla Şıkel'e hayranlarından alev emojileri yağdı. Çağla Şıkel'e 'Barbie misin? Sen nesin Çağla?', 'Çağla Şıkel güzelliği diye bir şey var', 'Moda ikonu' yorumları yağdı. Güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel şıklığıyla bir kez daha hayran bıraktı...