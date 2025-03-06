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Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:44

Türkan Şoray çılgınlığı! Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline geldi! Ünlüler de denedi...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray'ın filmlerinde yaptığı makyaj, fenomen makyaj sanatçıları tarafından Turkish Delight (Türk lokumu) adıyla dünyada trend haline geldi. Ünlü isimler de bu makyajı denedi.

MERVE YURTYAPAN
Türkan Şoray çılgınlığı! Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline geldi! Ünlüler de denedi...

Elif Buse Doğan ve Selin Genç, Şoray'a oldukça benzetildi. Oyuncu Dilara Kurtulmuş, "Sarışınlar da Türkan Şoray makyajı yapar" diyerek akıma katıldı. .

Türkan Şoray çılgınlığı! Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline geldi! Ünlüler de denedi...

Larissa Gacemer de makyajı denedi ama sonuçtan pek memnun kalmadı

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Türkan Şoray çılgınlığı! Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline geldi! Ünlüler de denedi...

TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?

Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul ediliyor. Türkan Şoray, her döneme damga vuran da bir oyuncu aslında. İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri…

Türkan Şoray çılgınlığı! Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline geldi! Ünlüler de denedi...

ANNESİNİN ALDIĞI KARAR ONU 'SULTAN' YAPTI!

Oyunculuğa ilk adım atışı biraz mecburi olmuş Türkan Şoray'ın… Erken yaşlarda babasını kaybeden Türkan Şoray'a teklif gelince annesi başta kabul etmek istememiş, ancak yaşadıkları ekonomik kriz sonrası Türkan Şoray'ın annesi aldığı kararla mecburi olarak izin vermiş ünlü oyuncuya… Böylece Türkan Şoray, henüz 15 yaşında Yeşilçam'a başrolle giriş yapmış oldu.

Türkan Şoray çılgınlığı! Türk Lokumu makyajı tüm dünyada trend haline geldi! Ünlüler de denedi...

Annesi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkan Şoray'a sinemada yer alması için izin verirken Şoray, yıllar sonra bunu şu sözlerle anlatmıştı, "Annem önce çok itiraz etti, sonra ekonomik nedenlerle teklif edilen ücret de yüksek olduğu için izin verdi" dedi.

17 YAŞINDA İLK ÖDÜLÜNÜ ALDI!

Daha sonra oyuncu, yer aldığı 'Acı Hayat' filminde henüz 17 yaşındayken ödül aldı. Ancak Şoray'ın içinde okuyamamak ukde olarak da kaldı.

"OKUYAMAMAK İÇİMDE UKDE KALDI"

Bir röportajında Şoray, "Okuyamamak… 'tekrar dünyaya gelsen ne istersin?' deseler mesela bir lise talebesi veya üniversite talebesi olmayı çok isterim. Ama bu olmadı. Başka tesadüfler karşıma çıktı. Sinema oyuncusu oldum. Bundan da çok mutluyum. Onun için kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini biliyordum. Ben de öyle yaptım. Öğrenmenin sonu yok"