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Haberler Galeri Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan "Küçük kuşum" yorumu... Türkan Şoray'ın pazar pozu hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:15

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan "Küçük kuşum" yorumu... Türkan Şoray'ın pazar pozu hayran bıraktı!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan Türkan Şoray hayranları "Mutlu pazarlar" diledi. Türk sinemasının 'Sultan'ına beğeni yağarken Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın yorumu ise dikkatlerden kaçmadı. İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptıran usta sanatçı Türkan Şoray'ın pazar pozu...

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan Küçük kuşum yorumu... Türkan Şoray’ın pazar pozu hayran bıraktı!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı.

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan Küçük kuşum yorumu... Türkan Şoray’ın pazar pozu hayran bıraktı!

20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

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Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan Küçük kuşum yorumu... Türkan Şoray’ın pazar pozu hayran bıraktı!

Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu.

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan Küçük kuşum yorumu... Türkan Şoray’ın pazar pozu hayran bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı.

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan Küçük kuşum yorumu... Türkan Şoray’ın pazar pozu hayran bıraktı!

Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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