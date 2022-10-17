Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘Var Merkezi’ni herkese açacağız’

Göreviniz hem büyük bir sorumluluk istiyor, hem de eleştirilerin hedefinde oluyorsunuz.

Görevimizin zorluğunun bilincindeyiz. TFF Başkanlığı'nı kartvizit olarak kullanmak için aday olmadım. Bu kuruma ve Türk futboluna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde futbolun büyük sorunları vardı. Zor bir dönemde seçildik. Kısa sürede birçok yeniliğe imza attık. Askıda kalan birçok işi de çözüyoruz. Yayıncı kuruluşla ilgili sorunu, yabancı kuralı ve hakemlerle ilgili konuları kısa sürede çözüme kavuşturduk. Göreve geldiğimiz günden beri güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkesi ile hareket ediyoruz. Kutuplaşarak bir yere varamayız. Kavga etmek yerine, ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Benim dönemimde kulüplerle kavga etmeyeceğiz.