Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘Var Merkezi’ni herkese açacağız’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni planlarını açıkladı: "VAR Merkezi'ni kulüp başkanları, medya ve teknik direktörlerin ziyaretine açacağız. İsteyenler gelip simülatör eşliğinde demo olarak maç yönetebilecek" "VAR sistemi hata yapmıyor. Biz federasyon olarak, VAR'ı protokol sınırları içine geri çektik. Saha hakemlerini ve VAR hakemlerini ayırdık. Önümüzdeki günlerde, VAR Merkezi'ni kulüp başkanlarının, basın mensuplarının ve teknik direktörlerin ziyaretine açacağız. Belli günlerde isteyenlere simülatör eşliğinde demo olarak maç yönettireceğiz."