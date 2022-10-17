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Haberler Galeri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘Var Merkezi’ni herkese açacağız’
Giriş Tarihi: 17.10.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 06:16

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘Var Merkezi’ni herkese açacağız’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni planlarını açıkladı: "VAR Merkezi'ni kulüp başkanları, medya ve teknik direktörlerin ziyaretine açacağız. İsteyenler gelip simülatör eşliğinde demo olarak maç yönetebilecek" "VAR sistemi hata yapmıyor. Biz federasyon olarak, VAR'ı protokol sınırları içine geri çektik. Saha hakemlerini ve VAR hakemlerini ayırdık. Önümüzdeki günlerde, VAR Merkezi'ni kulüp başkanlarının, basın mensuplarının ve teknik direktörlerin ziyaretine açacağız. Belli günlerde isteyenlere simülatör eşliğinde demo olarak maç yönettireceğiz."

Tuba KALÇIK
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘Var Merkezi’ni herkese açacağız’

GÜNAYDIN'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumburbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle spora büyük yatırımlar yapıldığını belirterek "Cumhurbaşkanımız sadece futbola değil, sporun her alanının gelişmesi için destek veriyor. 2023 hem Cumhuriyetimizin hem de TFF'nin 100. yılı. Yakın zamanda Külliye'de bir futbol müzesinin açılacağının müjdesini de vermek isterim" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘Var Merkezi’ni herkese açacağız’

Göreviniz hem büyük bir sorumluluk istiyor, hem de eleştirilerin hedefinde oluyorsunuz.
Görevimizin zorluğunun bilincindeyiz. TFF Başkanlığı'nı kartvizit olarak kullanmak için aday olmadım. Bu kuruma ve Türk futboluna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde futbolun büyük sorunları vardı. Zor bir dönemde seçildik. Kısa sürede birçok yeniliğe imza attık. Askıda kalan birçok işi de çözüyoruz. Yayıncı kuruluşla ilgili sorunu, yabancı kuralı ve hakemlerle ilgili konuları kısa sürede çözüme kavuşturduk. Göreve geldiğimiz günden beri güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkesi ile hareket ediyoruz. Kutuplaşarak bir yere varamayız. Kavga etmek yerine, ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Benim dönemimde kulüplerle kavga etmeyeceğiz.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘Var Merkezi’ni herkese açacağız’

TFF Başkanlığı'ndan önce dört büyüklerden taraftarı olduğunuz bir takım var mıydı?
Başkanlığını yaptığım dönemde Gaziantepspor dışında bir takımı desteklemedim. Ama şimdi makamım gereği milli takımı tutuyorum. Tüm kulüplere eşit mesafedeyim.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘Var Merkezi’ni herkese açacağız’

CEZAİ YAPTIRIMLAR OLACAK
Kulüp başkanlarının bir kısmı hakemlere yönelik ağır eleştirilerde bulunuyor. 'Operasyon hakemi' diye bir tanımlama bile var artık.
Operasyon hakemi yanlış bir tanımlama. Böyle şehir efsaneleri yaratmamak gerekiyor. Eleştirilen hakemlerin birçoğu, yurt dışında yönettiği maçlarda övgü alıyor. Aynı hakem burada maç yönetince eleştirilerin hedefi oluyor. Hakemler de insan, onlara bu kadar yüklenmek yanlış. Bugün İngiltere'de bir hakem için böyle ağır konuşmalar yapamazsınız. Yaparsanız da büyük ceza alırsınız. Önümüzdeki dönemde de hakemlere ağır ithamlarda bulunanlara yönelik cezai yaptırım için adımlar atacağız. Biz TFF olarak hakemlerimizin eksikliklerini gidermek için projeleri hayata geçiriyoruz. Hakemleri dijital ortamda atıyoruz maçlara. Dünyanın hiçbir yerinde galip gelen taraf hakemden şikayet etmez. Hakemler, mağlubiyetlere kılıf olmamalı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘Var Merkezi’ni herkese açacağız’

Futbolumuzun marka değerini arttırma hedefiniz olduğunu söylemiştiniz...
Futbolun marka değeri durduğu yerde artmaz. Biz birlik ve beraberlik kapsamında bir strateji yürüteceğiz. TFF, kulüp başkanları, teknik direktörleri, futbolcuları, hakemlerimiz, taraftarlar, medya mensupları, üniversiteler, iş insanları gibi futbol camiasından insanları işin içine katarak, birlik ve beraberlik içinde futbolumuzun daha iyi noktaya gelmesi için çalışma yapacağım. Bağımsız ve uzman bir kuruluş ile anlaştık. Futbolun paydaşlarıyla sinerji oluşturarak, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık hedefler koyacağız. Ortak akılla, birlik ve beraberlik içinde futbolumuzun marka değerini arttıracağımıza inanıyorum.

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