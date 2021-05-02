Türkiye güzeli olacağı çoktan belliymiş! Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe çocukluk fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı. Sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran 27 yaşındaki güzel oyuncu Amine Gülşe'nin çocukluk halini görenler 'Belliymiş Türkiye güzeli olacağı...' demeden edemedi... Kocaman gülüşü hiç değişmeyen Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafına yorum yağdı. İşte Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...