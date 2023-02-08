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Haberler Galeri Türkiye tek yürek! Ünlü isimlerden deprem seferberliği!
Giriş Tarihi: 08.02.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 07:14

Türkiye tek yürek! Ünlü isimlerden deprem seferberliği!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem faciasında binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Şuana kadar 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi de yaralandı. Türkiye, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için adeta tek yürek oldu. Herkes gibi birçok ünlü isim de ellerinden geleni yapıyor. Rap'çi Canbay&Wolker, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Didem Balçın ve Karsu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü, depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına katıldı.

Türkiye tek yürek! Ünlü isimlerden deprem seferberliği!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Türkiye tek yürek! Ünlü isimlerden deprem seferberliği!

Ülkenin dört bir yanından herkes, afet bölgesindeki vatandaşlara yardım içim deprem bölgesine koştu. Ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu.

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Türkiye tek yürek! Ünlü isimlerden deprem seferberliği!

Rap'çi Canbay&Wolker, Bağcılar'daki stüdyosunu yardım için açtı. Ünlü rapçi gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte deprem bölgelerine gönderilmek üzere yardım paketleri hazırladı.

Türkiye tek yürek! Ünlü isimlerden deprem seferberliği!

Şarkıcı Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut arkadaşlarıyla yardımları TIR'lara yerleştirdi.
Karsu Hollanda'da, Didem Balçın, Zehra Yılmaz, Murat Şeker, Ali Tanrıverdi tiyatrolarında, Umut Kurt Şişli'de, Murat Evgin ise Kadıköy'deki yardım toplama çalışmalarına katıldı.

Türkiye tek yürek! Ünlü isimlerden deprem seferberliği!

Soner Arıca, depremzedeler için kan verdi.
Oyuncu İlkin Tüfekçi de deprem bölgesinde cihaza bağlı olan hastalar için jeneratör sağlamaya çalıştı.

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