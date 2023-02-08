Giriş Tarihi: 08.02.2023 07:09
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
07:14
Türkiye tek yürek! Ünlü isimlerden deprem seferberliği!
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem faciasında binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Şuana kadar 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi de yaralandı. Türkiye, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için adeta tek yürek oldu. Herkes gibi birçok ünlü isim de ellerinden geleni yapıyor. Rap'çi Canbay&Wolker, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Didem Balçın ve Karsu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü, depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına katıldı.