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Haberler Galeri Türkiye'deki korkunç yangınların ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...
Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 10:56

Türkiye'deki korkunç yangınların ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...

Ülkemizin birçok bölgesinde gerçekleşen korkunç yangınların ardından ünlü isimler, seferberlik başlattı. Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu; dün gerçekleşen gösterisinin gelirini bağışladı. Bülent Serttaş; Mücver Yalıkavak sahnesinde yapacağı programın kazancını, ünlü şef Refika Birgül ise Youtube gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı. Berfu Yenenler 500 fidan hibe ederken Sinan Akçıl ise Antalya konserinin gelirini kampanyaya aktaracağını açıkladı. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. İşte ünlülerin üzüntülerini dile getirdiği sosyal medya paylaşımları...

Türkiye'deki korkunç yangınların ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. 3 günde Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan 85 orman yangınından 74'ü kontrol altına alındı. Devlet-millet seferberliğiyle 14 noktada özverili mücadele sürüyor. Öte yandan Türkiye de günlerdir orman yangınlarına, telef olan hayvanına ve can kayıplarına ağlıyor. Ünlü isimler de ülkenin yanan dört bir yanı karşısında üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte ünlülerin o paylaşımları...

Türkiye'deki korkunç yangınların ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...

CÜNEYT ARKIN

Ülkemizin dört bir yanından maalesef yangın haberleri geliyor. Yangınların söndürülmesi için çaba gösteren tüm ekiplerin ve bölge halkının Allah yardımcısı olsun. Tek temennimiz, yangınların daha fazla hiçbir canlıya zarar vermeden en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır.

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Türkiye'deki korkunç yangınların ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, minik dostlarımıza da yardım elinin uzatılmasını diliyorum.

Türkiye'deki korkunç yangınların ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...

AJDA PEKKAN

Çok üzgünüm Manavgat.

Türkiye'deki korkunç yangınların ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...

SEDA SAYAN

Antalya, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla, Kütahya yanıyor. Allah kahretsin yakanları.

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