Türkiye'deki korkunç yangınların ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...

Ülkemizin birçok bölgesinde gerçekleşen korkunç yangınların ardından ünlü isimler, seferberlik başlattı. Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu; dün gerçekleşen gösterisinin gelirini bağışladı. Bülent Serttaş; Mücver Yalıkavak sahnesinde yapacağı programın kazancını, ünlü şef Refika Birgül ise Youtube gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı. Berfu Yenenler 500 fidan hibe ederken Sinan Akçıl ise Antalya konserinin gelirini kampanyaya aktaracağını açıkladı. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. İşte ünlülerin üzüntülerini dile getirdiği sosyal medya paylaşımları...