Türkücü Songül Karlı daracık mini elbisesi ile yaktı geçti! Songül Karlı yeni yaşında yeni imajı ile boy gösterdi!

Son dönemde değişimi ve iddialı pozları ile adından söz ettiren ünlü türkücü Songül Karlıı son paylaşımı ile yine sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Songül Karlı 48 yaşına bastı. Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişime uğrayan fakat sadece göğüslerini küçülttüğünü iddia eden ve estetiksiz olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın düzgün fiziği de dikkat çekiyor. Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı son olarak siyah süper mini elbisesi ile boy gösterdi. İmaj yenileyen Songül Karlı mini elbisesi ile büyük beğeni topladı... İşte yine iddiasını konuşturan Songül Karlı'nın son hali...