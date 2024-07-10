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Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:53

Turnike' yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Güner Ümit uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

Uzun bir süre sonra ortaya çıkan Güner Ümit, sosyal medya gündem oldu. 90'lı yılların unutulmaz sunucularından biri olan Güner Ümit, son haliyle gündeme geldi. Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı. Hemen herkesin severek takip ettiği yarışma programı Turnike'nin sunuculuğunu yapan Güner Ümit, sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için Güner Ümit'in son hali…

‘Turnike’ yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Güner Ümit uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

90'lı yıllarda Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit, yıllar sonra ortaya çıktı.

‘Turnike’ yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Güner Ümit uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

Ünlü sunucu Güner Ümit, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

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‘Turnike’ yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Güner Ümit uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

İşte merak edenler için Güner Ümit'in son hali…

‘Turnike’ yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Güner Ümit uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

GÜNER ÜMİT'TEN ZERRİN ÖZER'İN TECAVÜZ İTİRAFI SONRASI İSYAN!

"Bir zamanlar çok şöhretli çok başarılı olmuş olabilirim, ama yerimi artık başkalarına bıraktım. Eskiden ben çok alkışlanırdım ama bunun yerine şimdi yenileri ben seyredip alkışlıyorum" diye konuşmuştu.

‘Turnike’ yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Güner Ümit uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

Ünlü TV sunucusu, dublaj sanatçısı Güner Ümit, Magazin Noteri'ne katılarak kendisini Zerrin Özer'e tecavüz eden Ümit Güner yerine koyanlara isyan etmişti.

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