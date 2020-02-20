Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor... Adeta Tuvana Türkay'ın sarışını...

Başrol oyuncusu olduğu filmin galasında yaptığı gaf ile gündemde olan Tuvana Türkay son zamanların dikkat çeken isimlerinden. Başarılı younculuğu yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Tuvana Türkay Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı. İstanbul'da doğan 29 yaşındaki Tuvana Türkay birçok dizide yer aldı. Tuvana Türkay'ın yıldızı Kara Para Aşk dizisi ile parladı. Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen Tuvana Türkay, güzel sesinin yanında şarkı sözü ve beste de yapmaktadır. Sosyal medyada oldukça popüler olan Tuvana Türkay'ın özel hayatı da hayranlarının markajında. Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında? Tuvana Türkay nereli? gibi soruların sıkça aratıldığı sosyal medyada en ilgi çeken bilgi ise Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay. Bir dönem en az Tuvana kadar ünlü olan ablası Katre Türkay'ı görenler çok şaşırıyor. Güzelliği ile dikkat çeken Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ın yıldızı Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Ya Şundadır Ya Bunda" isimli programda parladı. Düzgün fiziği ve renkli gözleriyle ilgi odağı olan Katre Türkay'ın Instagram paylaşımlarına beğeni yağıyor. İşte Tuvana Türkay ile benzerlikleri dikkat çeken ablası Katre Türkay ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...