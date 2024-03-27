Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
09:30
Üç dava açıp hedef şaşırttılar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın boşanma taktiği! Herkes İstanbul'da beklerken onlar bakın nerede boşandı...
Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan gelmişti. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği sona erdi. Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası ile tek celsede boşanan çift öyle bir şey yaptı ki 'yok artık' dedirtti. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı üç dava açıp hedef şaşırttılar. Dün İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmadı ve dava ertelendi. Ancak burada açılan boşanma davalarının hedef şaşırtmak amaçlı olduğu ortaya çıktı. İkili o saatlerde bakın nerede boşandı...