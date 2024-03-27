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Haberler Galeri Üç dava açıp hedef şaşırttılar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın boşanma taktiği! Herkes İstanbul'da beklerken onlar bakın nerede boşandı...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:30

Üç dava açıp hedef şaşırttılar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın boşanma taktiği! Herkes İstanbul'da beklerken onlar bakın nerede boşandı...

Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan gelmişti. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği sona erdi. Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası ile tek celsede boşanan çift öyle bir şey yaptı ki 'yok artık' dedirtti. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı üç dava açıp hedef şaşırttılar. Dün İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmadı ve dava ertelendi. Ancak burada açılan boşanma davalarının hedef şaşırtmak amaçlı olduğu ortaya çıktı. İkili o saatlerde bakın nerede boşandı...

Deniz YUSUFOĞLU
Üç dava açıp hedef şaşırttılar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın boşanma taktiği! Herkes İstanbul’da beklerken onlar bakın nerede boşandı...

Magazin kulislerine bomba gibi düşen boşanma haberi 10 yıllık evliler Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan geldi.

Üç dava açıp hedef şaşırttılar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın boşanma taktiği! Herkes İstanbul’da beklerken onlar bakın nerede boşandı...

2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandı.

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Üç dava açıp hedef şaşırttılar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın boşanma taktiği! Herkes İstanbul’da beklerken onlar bakın nerede boşandı...

Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası dün saat 10.15'te İstanbul Beykoz Adliyesi'nde görüldü.

Üç dava açıp hedef şaşırttılar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın boşanma taktiği! Herkes İstanbul’da beklerken onlar bakın nerede boşandı...

İki kızları olan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, tek celsede boşandı. Ancak düşünüldüğü gibi İstanbul'da değil bambaşka bir yerde boşandılar.

Üç dava açıp hedef şaşırttılar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın boşanma taktiği! Herkes İstanbul’da beklerken onlar bakın nerede boşandı...

Çift öyle bir şey yaptı ki 'yok artık' dedirtti. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı üç dava açıp hedef şaşırttılar.

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