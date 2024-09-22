“Üç kız kardeş bir arada her biri ayrı güzel” Yeni gelin Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz paylaşımlara doyamadı!

Aile yakınları ve dostlarıyla kutlama yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, kardeşi Hatice Deniz, tüm dikkatleri üzerine çekti.