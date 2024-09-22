Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
11:03
“Üç kız kardeş bir arada her biri ayrı güzel” Yeni gelin Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz paylaşımlara doyamadı!
Mutlu birlikteliklerini nikâhla sonlandıran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta Roma'da evlendi. Anne, baba olma sevincini de bir arada yaşayan oyuncu çift nikah gününden itibaren çeşit çeşit paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Sade bir törenle evlenen çiftten Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ise ilk paylaşımı yapan isim olmuştu. Aile yakınları ve dostlarıyla minik bir kutlama yapan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım sosyal medyaya damga vurdu. Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, kardeşi Hatice Deniz, ilgi odağı oldu. Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve kardeşi Hatice Deniz güzel gelinden sonra en dikkat çeken isimler oldular. Güzel oyuncunun ablasını ve kardeşini görenler çok şaşırdı. Üç kız kardeşin güzelliğini görenler 'Güzellikleri genetik' yorumunda bulundu.