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Haberler Galeri “Üç kız kardeş bir arada her biri ayrı güzel” Yeni gelin Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz paylaşımlara doyamadı!
Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:03

“Üç kız kardeş bir arada her biri ayrı güzel” Yeni gelin Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz paylaşımlara doyamadı!

Mutlu birlikteliklerini nikâhla sonlandıran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta Roma'da evlendi. Anne, baba olma sevincini de bir arada yaşayan oyuncu çift nikah gününden itibaren çeşit çeşit paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Sade bir törenle evlenen çiftten Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ise ilk paylaşımı yapan isim olmuştu. Aile yakınları ve dostlarıyla minik bir kutlama yapan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım sosyal medyaya damga vurdu. Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, kardeşi Hatice Deniz, ilgi odağı oldu. Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve kardeşi Hatice Deniz güzel gelinden sonra en dikkat çeken isimler oldular. Güzel oyuncunun ablasını ve kardeşini görenler çok şaşırdı. Üç kız kardeşin güzelliğini görenler 'Güzellikleri genetik' yorumunda bulundu.

Üç kız kardeş bir arada her biri ayrı güzel Yeni gelin Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz paylaşımlara doyamadı!

Aile yakınları ve dostlarıyla kutlama yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, kardeşi Hatice Deniz, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Üç kız kardeş bir arada her biri ayrı güzel Yeni gelin Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz paylaşımlara doyamadı!

Pınar Deniz'in nikaha hazırlandığı anları ablası Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Üç kız kardeş bir arada her biri ayrı güzel Yeni gelin Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz paylaşımlara doyamadı!

Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi.

Üç kız kardeş bir arada her biri ayrı güzel Yeni gelin Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz paylaşımlara doyamadı!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah sonrası yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutladılar.

Üç kız kardeş bir arada her biri ayrı güzel Yeni gelin Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz paylaşımlara doyamadı!

Ünlü çiftin beklenen fotoğraflarını Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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