Giriş Tarihi: 26.07.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 06:30

Ufuk Özkan sağlık raporuna takıldı! Siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı

Siroz teşhisi konulan ve daha önce acil olarak karaciğer nakli olması gerektiği söylenen oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı. Organ nakli için sıraya giren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın hastalığı ile ilgili güzel bir gelişme yaşanmıştı. Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti. Son olarak ünlü isim, Öğretmen adlı komedi filminde yer alacaktı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.