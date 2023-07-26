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Haberler Galeri Ufuk Özkan sağlık raporuna takıldı! Siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı
Giriş Tarihi: 26.07.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 06:30

Ufuk Özkan sağlık raporuna takıldı! Siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı

Siroz teşhisi konulan ve daha önce acil olarak karaciğer nakli olması gerektiği söylenen oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı. Organ nakli için sıraya giren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın hastalığı ile ilgili güzel bir gelişme yaşanmıştı. Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti. Son olarak ünlü isim, Öğretmen adlı komedi filminde yer alacaktı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.

İLKER GEZİCİ
Ufuk Özkan sağlık raporuna takıldı! Siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı

Hastalığı ile hayranlarını endişelendiren Ufuk Özkan son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber gelmişti. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Ufuk Özkan'a Siroz teşhisi konmuştu.

Ufuk Özkan sağlık raporuna takıldı! Siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.

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Ufuk Özkan sağlık raporuna takıldı! Siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.

Ufuk Özkan sağlık raporuna takıldı! Siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı

Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.

Ufuk Özkan sağlık raporuna takıldı! Siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı.

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