Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
07:00
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara'nın hayat hikayesi filmleri aratmıyor! İşte 2 yaşında annesinin terk ettiği Dilara'nın yaşadıkları...
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın da babası çok ünlü biri" açıklamasından sonra o ismin ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'nin hayat hikayesi de filmleri aratmayan türden. Uğur Dündar'ın babası olduğu iddiasını yıllar önce annesi Suphiye Orancı ve yakınlarından öğrenen ama evlatlık verildiği ailesi ile çok mutlu diye dava açmayan Dilara G. ikiz kardeşleriyle bir gün buluşup onların babalarını yani Metin Akpınar'ı bulduklarını söylemesi üzerine babasıyla iletişime geçme isteği tetiklendi. İşte Uğur Dündar'a benzerliğiyle de dikkat çeken Dilara'nın hayat hikayesi...