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Haberler Galeri Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara'nın hayat hikayesi filmleri aratmıyor! İşte 2 yaşında annesinin terk ettiği Dilara'nın yaşadıkları...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 07:00

Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara'nın hayat hikayesi filmleri aratmıyor! İşte 2 yaşında annesinin terk ettiği Dilara'nın yaşadıkları...

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın da babası çok ünlü biri" açıklamasından sonra o ismin ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'nin hayat hikayesi de filmleri aratmayan türden. Uğur Dündar'ın babası olduğu iddiasını yıllar önce annesi Suphiye Orancı ve yakınlarından öğrenen ama evlatlık verildiği ailesi ile çok mutlu diye dava açmayan Dilara G. ikiz kardeşleriyle bir gün buluşup onların babalarını yani Metin Akpınar'ı bulduklarını söylemesi üzerine babasıyla iletişime geçme isteği tetiklendi. İşte Uğur Dündar'a benzerliğiyle de dikkat çeken Dilara'nın hayat hikayesi...

Erdoğan ÖZTÜRK
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’nın hayat hikayesi filmleri aratmıyor! İşte 2 yaşında annesinin terk ettiği Dilara’nın yaşadıkları...

Dilara G, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu bir göçmen ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. Kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı birde Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi.

Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’nın hayat hikayesi filmleri aratmıyor! İşte 2 yaşında annesinin terk ettiği Dilara’nın yaşadıkları...

Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı. Aileye para gönderip maddi yardımda bulunma sözü verdi.

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Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’nın hayat hikayesi filmleri aratmıyor! İşte 2 yaşında annesinin terk ettiği Dilara’nın yaşadıkları...

BİR KÖYE BIRAKILDI
Adile Şen isimli köylü çocuklara baktığı sırada anne İstanbul'da bir suça karışınca cezaevine girdi. Bu sırada çocuklar hastalanınca bakıcı validen yardım istedi ve 4 kardeş çocuk esirgeme yurduna alındı. Bu çocuklardan birisi henüz 2 yaşındaki Dilara idi.

Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’nın hayat hikayesi filmleri aratmıyor! İşte 2 yaşında annesinin terk ettiği Dilara’nın yaşadıkları...

Dilara bir süre Kemer'de yurt hayatı yaşadıktan sonra Antalya'da ikamet eden bir aile tarafından evlatlık edindi. Onlarla mutlu bir yaşam sürdü. Hatta okuyup muhasebeci oldu.

Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’nın hayat hikayesi filmleri aratmıyor! İşte 2 yaşında annesinin terk ettiği Dilara’nın yaşadıkları...

HAYATININ AŞKINI BULDU
10 yıl önce ise sosyal medyada şimdi bile çok mutlu olduğunu ilan ettiği eşi ile tanıştı. Esnaf olan hayatının aşkı ile 6 yıl önce evlendi.

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