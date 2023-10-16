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Haberler Galeri Umut Evirgen'in sütten ağzı yandı yoğurdu üflüyor! Alina Boz'dan bakın ne istedi! 2 milyonluk zararı unutmadı...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 10:26

Umut Evirgen'in sütten ağzı yandı yoğurdu üflüyor! Alina Boz'dan bakın ne istedi! 2 milyonluk zararı unutmadı...

Uzun süredir takip ettiği güzel oyuncu Alina Boz'un ilişkisini sonlandırmasını fırsat bilen Umut Evirgen muradına ermişti. Sürpriz aşklarını sosyal medyada ilan eden Alina Boz ile Umut Evirgen nikah masasına oturma kararını hızla almıştı. 25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı. Aşk pozlarıyla düşman çatlatan Alina Boz ile Umut Evirgen ile yeni bir iddia dikkat çekti. Umut Evirgen'in evlilik öncesi Alina Boz'dan ilginç bir istekte bulunduğu magazin kulislerinde konuşuluyor...

Umut Evirgen’in sütten ağzı yandı yoğurdu üflüyor! Alina Boz’dan bakın ne istedi! 2 milyonluk zararı unutmadı...

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan ve Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

Umut Evirgen’in sütten ağzı yandı yoğurdu üflüyor! Alina Boz’dan bakın ne istedi! 2 milyonluk zararı unutmadı...

Ayrılığı fırsat bilen Umut Evirgen, uzun süredir markajında olan Alina Boz ile yakınlaşmayı başarmıştı, öyle ki çiçeği burnunda aşıklar henüz ilişkilerinin başında evlilik kararı aldı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, Alina Boz'a fena tutuldu!

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Umut Evirgen’in sütten ağzı yandı yoğurdu üflüyor! Alina Boz’dan bakın ne istedi! 2 milyonluk zararı unutmadı...

25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı.

Umut Evirgen’in sütten ağzı yandı yoğurdu üflüyor! Alina Boz’dan bakın ne istedi! 2 milyonluk zararı unutmadı...

Aşk pozlarıyla düşman çatlatan Alina Boz ile Umut Evirgen ile yeni bir iddia dikkat çekti. Umut Evirgen'in evlilik öncesi Alina Boz'dan ilginç bir istekte bulunduğu magazin kulislerinde konuşuluyor...

Umut Evirgen’in sütten ağzı yandı yoğurdu üflüyor! Alina Boz’dan bakın ne istedi! 2 milyonluk zararı unutmadı...

Evlilik iddiası ile gündemde olan çifte dair Müge Dağıstanlı bir iddiada bulundu. Dağıstanlı'nın söylediğine göre, Umut Evirgen müstakbel karısından evlilik öncesi bir söz istedi.

"Eski aşkları kıskanmak yok" şartı getiren Umut Evirgen'in bu isteğinin arkasından eski bir aşk çıktı.

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