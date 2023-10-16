Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 10:26

Umut Evirgen'in sütten ağzı yandı yoğurdu üflüyor! Alina Boz'dan bakın ne istedi! 2 milyonluk zararı unutmadı...

Uzun süredir takip ettiği güzel oyuncu Alina Boz'un ilişkisini sonlandırmasını fırsat bilen Umut Evirgen muradına ermişti. Sürpriz aşklarını sosyal medyada ilan eden Alina Boz ile Umut Evirgen nikah masasına oturma kararını hızla almıştı. 25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı. Aşk pozlarıyla düşman çatlatan Alina Boz ile Umut Evirgen ile yeni bir iddia dikkat çekti. Umut Evirgen'in evlilik öncesi Alina Boz'dan ilginç bir istekte bulunduğu magazin kulislerinde konuşuluyor...