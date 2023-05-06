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Haberler Galeri Ünlü çift el ele gecelerde! Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…
Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:23

Ünlü çift el ele gecelerde! Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Bir süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evlilik yoluna girdi. İddialara göre çift, nikah masasına oturacak. Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edildi. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olma istediği de gelen iddialar arasında... İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu sonunda Aslıhan Gürbüz'de buldu. Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, ilk kez görüntülendi. "Her şey yolunda" diyen ikilinin, mutlu halleri dikkat çekti. Öte yandan eğer evlenirlerse Hacıoğlu'nun bu üçüncü evliliği olacak. Daha önce Duygu Kaya Kumarki ve Vildan Atasever'le evlenen Hacıoğlu'nun, Kumarki'den bir çocuğu bulunuyor. İşte ünlü çiftin nikah tarihi…

Ünlü çift el ele gecelerde! Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz, önceki gece Caddebostan'daki bir balıkçı çıkışında objektiflere yansıdı. İlk kez gazetecilere yakalanan çift, "Biz takılıyoruz ama siz ilk kez görüntülediniz.

Ünlü çift el ele gecelerde! Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Takvim'in haberine göre; Şu an her şey yolunda" diyerek tebessüm ettiler. Ünlü çift, gazetecilerin, "Birlikte bir proje teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna ise, "İkimize de gelen harika projeler var. Şimdilik onlara bakacağız" dedi.

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Ünlü çift el ele gecelerde! Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yaz sonuna kadar nikah masasına oturması beklenen Gürbüz ve Hacıoğlu'nun düğün hazırlıklarına başladıkları da iddia edildi.

Ünlü çift el ele gecelerde! Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

İlk kez evlenecek olan güzel oyuncunun, yakın çevresine anne olmayı çok istediğini söylediği de iddialar arasında...

Ünlü çift el ele gecelerde! Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Öte yandan eğer evlenirlerse Hacıoğlu'nun bu üçüncü evliliği olacak.

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