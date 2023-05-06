Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:23

Ünlü çift el ele gecelerde! Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Bir süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evlilik yoluna girdi. İddialara göre çift, nikah masasına oturacak. Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edildi. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olma istediği de gelen iddialar arasında... İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu sonunda Aslıhan Gürbüz'de buldu. Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, ilk kez görüntülendi. "Her şey yolunda" diyen ikilinin, mutlu halleri dikkat çekti. Öte yandan eğer evlenirlerse Hacıoğlu'nun bu üçüncü evliliği olacak. Daha önce Duygu Kaya Kumarki ve Vildan Atasever'le evlenen Hacıoğlu'nun, Kumarki'den bir çocuğu bulunuyor. İşte ünlü çiftin nikah tarihi…