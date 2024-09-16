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Haberler Galeri Ünlü çift iki heyecanı birlikte yaşıyor! Bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evleniyor! İlk paylaşım!
Giriş Tarihi: 16.09.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:56

Ünlü çift iki heyecanı birlikte yaşıyor! Bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evleniyor! İlk paylaşım!

Ünlü çift evleniyor... Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım şu günlerde iki heyecanı birlikte yaşıyor. Bebek bekleyen çift dünya evine giriyor. 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım İtalya'ya gitti. Düğün için yurt dışını tercih eden ünlü çiftten ilk paylaşım da geldi. İşte o an…

Ünlü çift iki heyecanı birlikte yaşıyor! Bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evleniyor! İlk paylaşım!

Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile evleniyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah için İtalya'ya uçtu. İşte aşıklardan İtalya paylaşımı geldi.

Ünlü çift iki heyecanı birlikte yaşıyor! Bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evleniyor! İlk paylaşım!

"KIPKIRMIZI OLDUM"

Çift 17 Eylül'de nikah masasına oturacak. Bir süredir gündemden düşmeyen hamilelik sorusuna geçtiğimiz günlerde ilk kez yanıt vermişti.

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Ünlü çift iki heyecanı birlikte yaşıyor! Bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evleniyor! İlk paylaşım!

Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü çift iki heyecanı birlikte yaşıyor! Bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evleniyor! İlk paylaşım!

Böylece Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çift, evlenecekleri İtalya'dan ilk pozunu paylaştı.

Ünlü çift iki heyecanı birlikte yaşıyor! Bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evleniyor! İlk paylaşım!

GÖRÜMCE PAYLAŞTI

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti evlenmek üzere İtalya'ya uçtu. Kaan Yıldırım'ın kız kardeşi Nilüfer Yıldırım düğün mekanından paylaşım yaptı. Yıldırım, paylaşımına Milano konumunu ekleyerek Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın el ele pozunu paylaştı.

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