Giriş Tarihi: 16.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
10:56
Ünlü çift iki heyecanı birlikte yaşıyor! Bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya’da evleniyor! İlk paylaşım!
Ünlü çift evleniyor... Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım şu günlerde iki heyecanı birlikte yaşıyor. Bebek bekleyen çift dünya evine giriyor. 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım İtalya'ya gitti. Düğün için yurt dışını tercih eden ünlü çiftten ilk paylaşım da geldi. İşte o an…