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Haberler Galeri Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’dan eğlenceli evlilik yıl dönümü paylaşımı!
Giriş Tarihi: 09.09.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:02

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’dan eğlenceli evlilik yıl dönümü paylaşımı!

Futbol kariyerini devam ettiren ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi eski manken ve moda tasarımcısı Ebru Şancı, evliliklerinin 9'uncu yıl dönümünü kutluyor. Ebru Şancı eşi Alparslan Öztürk'ün kendisine 'seni harika bir yere yemeğe götürüyorum' sözleriyle büyük heyecan yaşadığını dile getirdi. Ancak gerçek kısa sürede oldukça şaşırttı. İşte Ebru Şancı ve eşi Alparslan Öztürk'ün o eğlenceli paylaşımı!

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’dan eğlenceli evlilik yıl dönümü paylaşımı!

Eski manken Ebru Şancı (38) ile futbolcu Alpaslan Öztürk (28), 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle dünya evine girdi. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’dan eğlenceli evlilik yıl dönümü paylaşımı!

EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ AÇTI!

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocukları bulunan Şancı ile Öztürk, bugün evlilik yıl dönümlerinin 9'uncu yılını kutladı.

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Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’dan eğlenceli evlilik yıl dönümü paylaşımı!

KISA SÜREDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ebru Şancı eşi Alparslan Öztürk'ün kendisine 'seni harika bir yere yemeğe götürüyorum' sözleriyle büyük heyecan yaşadığını dile getirdi. Ancak gerçek kısa sürede oldukça şaşırttı.

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’dan eğlenceli evlilik yıl dönümü paylaşımı!

SEYYAR PİLAVCI ŞAKASI!

Seyyar pilavcıya gittikleri yerden fotoğraf atan Şancı paylaşımının altına, '9. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Kocacığım harika bir seçim, tam bir gurmesin' notunu ekledi.

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’dan eğlenceli evlilik yıl dönümü paylaşımı!

Eski manken Ebru Şancı (38) ile futbolcu Alpaslan Öztürk (28), 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle dünya evine girdi. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

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