Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’dan eğlenceli evlilik yıl dönümü paylaşımı!

KISA SÜREDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ebru Şancı eşi Alparslan Öztürk'ün kendisine 'seni harika bir yere yemeğe götürüyorum' sözleriyle büyük heyecan yaşadığını dile getirdi. Ancak gerçek kısa sürede oldukça şaşırttı.