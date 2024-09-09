Giriş Tarihi: 09.09.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
19:02
Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’dan eğlenceli evlilik yıl dönümü paylaşımı!
Futbol kariyerini devam ettiren ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi eski manken ve moda tasarımcısı Ebru Şancı, evliliklerinin 9'uncu yıl dönümünü kutluyor. Ebru Şancı eşi Alparslan Öztürk'ün kendisine 'seni harika bir yere yemeğe götürüyorum' sözleriyle büyük heyecan yaşadığını dile getirdi. Ancak gerçek kısa sürede oldukça şaşırttı. İşte Ebru Şancı ve eşi Alparslan Öztürk'ün o eğlenceli paylaşımı!