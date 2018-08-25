Ünlü isim sevgilisiyle evlendi! Aradaki yaş farkı şaşırttı

Uzun bir süredir birlikte olan oyuncu Vincent Cassel ile model Tina Kunakey evlendi. Çift, tören için Fransa'nın Basque bölgesindeki sahil kasabası Bidart'ı seçti. Bu kasaba, gelin Kunakey'in doğum yeri olan Biarritz'e çok yakın olduğu için çift tarafından tercih edildi. 21 yaşındaki Tina Kunakey'in Vera Wang imzalı bir gelinlik giydiği törende 51 yaşındaki Cassel da beyaz bir takım elbise tercih etti. Çifti bu mutlu günlerinde Fransız sinemasının ünlüleri de yalnız bırakmadı. İlk evliliğini 1999 yılında Monica Bellucci ile yapan Vincent Cassel'in iki tane kız çocuğu bulunuyor. Bellucci ve Cassel, evliliklerini 2013 yılında bitirdi.