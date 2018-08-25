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Ünlü isim sevgilisiyle evlendi! Aradaki yaş farkı şaşırttı

Giriş Tarihi: 25.08.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 25.08.2018 15:13
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Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!
Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!

Uzun bir süredir birlikte olan oyuncu ile model Tina Kunakey evlendi.

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Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!
Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!

Çift, tören için Fransa'nın Basque bölgesindeki sahil kasabası Bidart'ı seçti.

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Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!
Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!

Bu kasaba, gelin Kunakey'in doğum yeri olan Biarritz'e çok yakın olduğu için çift tarafından tercih edildi.

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Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!
Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!

21 yaşındaki Tina Kunakey'in Vera Wang imzalı bir gelinlik giydiği törende 51 yaşındaki Cassel da beyaz bir takım elbise tercih etti.

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Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!
Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!

Çifti bu mutlu günlerinde Fransız sinemasının ünlüleri de yalnız bırakmadı.

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Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!
Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!

İlk evliliğini 1999 yılında Monica Bellucci ile yapan 'in iki tane kız çocuğu bulunuyor. Bellucci ve Cassel, evliliklerini 2013 yılında bitirdi.

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Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!
Ünlü isim genç sevgilisiyle evlendi!
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